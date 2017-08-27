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США из-за урагана сократили добычу нефти в Мексиканском заливе

  • 27.08.2017, 21:48

Ураган «Харви» в воскресенье вынудил США сократить добычу нефти в Мексиканском заливе на 21,5%.

В суточном выражении добыча нефти американскими компаниями в Мексиканском заливе 27 августа сократилась на приблизительно 21,64%, сообщает РБК со ссылкой на Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE), входящее в МВД США.

Добыча упала с 1,75 млн до 1,31 млн баррелей в сутки. Добыча газа сократилась на 25,71%, или на 23,4 млн кубических м в день. По данным ведомства, суточная добыча газа в заливе составляла около 98 млн кубических м в день.

Из-за шторма был эвакуирован персонал 105 добывающих платформ, что составляет 14,25% от всех 737 американских платформ в заливе. Также рабочих эвакуировали с пяти буровых платформ (неподвижных) из десяти.

BSEE получила такие данные, опросив около 30 компаний-операторов залива.

«После того, как шторм закончится, объекты будут проинспектированы. Как только все стандартные проверки будут завершены, производство на неповрежденных объектах будет немедленно восстановлено», — заметили в BSEE.

Ураган оказывает воздействие на добычу сырья в заливе уже четвертый день. Так, 26 августа суточная добыча американской нефти в заливе упала на 24,5%, 25 — на 21,5%, 24 — на 9,56%. Добыча газа также сокращалась, 26 августа — на 26%, 25 — на 23,24%, 24 — на 14,6%.


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