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Белорусы завоевали шесть медалей на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

  • 27.08.2017, 22:02

В заключительный день соревнований белорусская копилка пополнилась двумя бронзовыми наградами.

Белорусы завоевали 6 медалей на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в чешском Рачице, передает tut.by.

27 августа, в заключительный день соревнований, белорусская копилка пополнилась 2 бронзовыми наградами. Максим Петров занял третье место в финале дистанции 500 м на каноэ-одиночке, а байдарочник Олег Юреня

финишировал третьим на стайерской дистанции 5000 м.

В субботу, 26 августа, белорусы завоевали 4 медали.

Золото в активе Ольги Худенко на дистанции 500 м в состязаниях байдарок-одиночек и Артема Козыря среди мужских каноэ на 200 м.

Бронзовыми призерами чемпионата мира стали Алена Ноздрева и Камилла Бобр среди женских каноэ-двоек на 500 м, а также экипаж байдарки-двойки в составе Романа Петрушенко и Виталия Белько на 500 м.

В медальном зачете чемпионата мира сборная Беларуси с 6 (2, 0, 4) наградами заняла 6-е место вслед за Германией (6, 5, 1), Венгрией (5, 3, 2), Россией (2, 2, 1), Чехией (2, 1, 3), Новой Зеландией (2, 1, 1).


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