Анатолий Шумченко об игре «зубров»: Александр Григорьевич, не бойтесь за сердце 11 28.08.2017, 15:27

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Болельщики негативно относятся к тому, что в ХК «Динамо-Минск» «рулят» силовики.

Лукашенко и Шуневич плотно занялись флагманом белорусского хоккея – минским «Динамо». В межсезонье сменился тренер, ушли ряд ведущих игроков, последовало ряд сомнительных инициатив. Глава МВД, который курирует «зубров», приказал хоккеистам выйти в плей-офф КХЛ.

Пока что дела у столичного клуба идут не ахти. Поражение от финнского «Йокерита», проигрыш с «Витязем», вот и вчера минчане огорчили болельщиков и уступили московскому ЦСКА. Лукашенко заявил, что боится ходить на игры «зубров», так как переживает, что у него остановится сердце. Как повлияли на результаты команды «решения» куратора из МВД, чего ожидать от «зубров» в нынешнем сезоне – cайт Сharter97.org спросил у лидера предпринимательской организации «Перспектива» и заядлого болельщика минского «Динамо» Анатолия Шумченко:

- Главная проблема «Динамо» кроется в финансировании. Почему решили поменять состав и тренера, который в прошлом сезоне выполнил поставленную цель? В прошлом сезоне бюджет «Динамо» составлял около 23 миллионов долларов, в этом году бюджет сократили до 12-13 миллионов. Исходя из этого и строится игра «Динамо». В нынешних хоккейных реалиях одного желания мало. Нужны игроки топ-уровня, которые в опредедленный момент берут игру на себя и решают исход противостояния. Я был на вчерашней игре с ЦСКА. Мне очень понравились командные действия игроков, но не хватает именно игроков топ-уровня.

Мы просто не можем позволить себе команду, которая на ведущих ролях играла бы в КХЛ. Хотитет результат – нужно, чтобы бюджет «Динамо» был сопаставим с бюджетом первой пятерки клубов лиги. У питерского «СКА» одно звено превосходит по стоимости весь бюджет «зубров».

Из положительных моментов могу отметить то, что привлекли в тренерский штаб Константина Кольцова, который поиграл за океаном. Но тут напрашивается вопрос к спортивным функционерам: в КХЛ есть два успешных белорусских тренера – Александр Андриевский и Андрей Скобелка. Почему они не в Беларуси? Почему они не в минском «Динамо»?

- Когда-то «Динамо» дали полный карт-бланш в действиях: было хорошее финансирование, весь белорусский хоккей крутился вокруг «зубров». А что теперь? Финансирование урезают, команду разваливают, это после того, как туда «ввалили» столько денег. Где логика?

- Это безусловная ошибка. Когда у клуба были «шальные» деньги, то средства вкладывались в приобретение легионеров, а не в развитие инфроструктуры, в молодых игроков. За это время, когда клубу выдавались такие «бабки», можно было вырастить целую плеяду белорусских талантов. То, что начали поступать такие инициативы, в которых говорится о сокращении легионеров - это не от хорошей жизни. Просто закончились деньги.

Но нет худа без добра, сегодня белорусские игроки получают больше игрового времени. В свое время мы выиграли в плане зрелищности, но проиграли в плане развития белорусского хоккея, а за то, что у нас играло по 16 легионеров в команде, нужно сказать «спасибо» руководству клуба. Как могли появится достойные белорусские специалисты, когда иностранные «горе-тренеры» запихивали наших игроков в глубокий резерв, а два-три первых звена составляли легионеры. Белорусы не выходили при «игре в большинстве», на льду проводили считанные минуты.

Но факт остается фактом, если мы уйдем из КХЛ – это будет огромный шаг назад для белорусского хоккея. Уровень Континентальной Хоккейной Лиги очень высок. Но дело в том, что до сих пор нет отложенной схемы, как игрок, который себя проявляет в белорусском чемпионате, должен попасть и не затеряться в «Динамо». У нас почему-то «Юность» пытается постоянно обыграть «зубров» и показать их несостоятельность, вместо того, чтобы дополнять команду. Ничего ведь не нужно придумывать, можно было использовать заокеанский опыт, где существует фарм-лига АХЛ, игроки которой стремятся попасть в команды НХЛ.

Когда заканчивается финансирование, то команды начинают расчитывать только на свои силы. Может быть это сработает и в этом случае «Динамо». У белорусских игроков есть шанс заявить о себе, показать, что они чего-то стоят. Либо они начнут показывать результат, либо болельщики перестанут ходить на их игры – другого пути нет.

Что касается руководства, то подавляющее большинство болельщиков негативно относится к тому, что в «Динамо» «рулят» силовики. Управлять должны профессионалы, жизнь которых непосредственно связана с хоккеем, кто в этом варился, кто это знает кухню изнутри. Возьмем любую команду НХЛ: где вы найдете, чтобы генеральным директором американского клуба был бывший сотрудник ФБР или ЦРУ. Даже в России управляют профессионалы, а у нас Лукашенко садит «назначенцев».

А еще хотел бы обратиться к Александру Григорьевичу: Не бойтесь за сердце, приходите на хоккей, только не в VIP-ложе, а на фан-сектор. Там вы услышите столько предложений для развития хоккея, сколько ни на одном заседании вам не предложат.