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Украина направила ноту в МИД Беларуси из-за задержания украинского патриота

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  • 28.08.2017, 16:20
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Павел Гриб

Диппредставительство Украины в Минске требует определить местонахождение 19-летнего Павла Гриба.

Об этом «Радыё Свабода» сообщили в посольстве.

Игорь Гриб, гражданин Украины, который служил в пограничных войсках, а сейчас занимается созданием капелланской службы в силовых органах, заявил, что спецслужбы России похитили его сына Павла во время посещения Беларуси.

19 августа 24-летний Павел Гриб поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой контактировал через социальные сети. Она должна была приехать на встречу из России. Парень планировал вернуться в тот же день.

Когда этого не произошло, отец поехал в Гомель на поиски и выяснил, что сын находится в розыске по статье 205 Уголовного кодекса России по обвинению в «террористическом акте» на запрос ФСБ России по Краснодарскому краю города Сочи.

Бывший пограничник сообщил, что его сын Павел не принимал участия в боевых действиях на востоке Украины - имеет инвалидность.

По мнению Гриба-старшего, ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание. Причиной могло стать то, что молодой человек резко высказывался в социальных сетях в адрес России за агрессию в Украине.


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