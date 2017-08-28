закрыть
28 августа 2017, понедельник, 17:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые доказали, что здоровье напрямую зависит от наличия друзей детства

1
  • 28.08.2017, 16:24
  • 1,323

Крепкая дружба помогает подросткам строить счастливую взрослую жизнь.

Учёные из Университета Вирджинии доказали, что детская дружба положительно влияет на всю дальнейшую жизнь человека, вследствие чего он вырастает более счастливым и здоровым, чем одиночки, сообщает Child Development.

Исследователи наблюдали за группой подростков в течение 10 лет — с 15- до 25-летнего возраста. Они обнаружили, что подростки, имеющие близких друзей в 15-летнем возрасте, испытывали меньше социального беспокойства, у них было повышенное чувство собственного достоинства и меньше симптомов депрессии к достижению 25-летнего возраста.

Наличие крепких дружеских отношений поддерживает позитивные чувства в тот момент, когда личность подростка начинает формироваться. Это особенно важно в эру технологий, когда дети предпочитают общаться в соцсетях, считает соавтор исследования Джозеф Аллен, профессор психологии.


Мнение

Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич
А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват
Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз