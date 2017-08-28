Ученые доказали, что здоровье напрямую зависит от наличия друзей детства 1 28.08.2017, 16:24

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Крепкая дружба помогает подросткам строить счастливую взрослую жизнь.

Учёные из Университета Вирджинии доказали, что детская дружба положительно влияет на всю дальнейшую жизнь человека, вследствие чего он вырастает более счастливым и здоровым, чем одиночки, сообщает Child Development.

Исследователи наблюдали за группой подростков в течение 10 лет — с 15- до 25-летнего возраста. Они обнаружили, что подростки, имеющие близких друзей в 15-летнем возрасте, испытывали меньше социального беспокойства, у них было повышенное чувство собственного достоинства и меньше симптомов депрессии к достижению 25-летнего возраста.

Наличие крепких дружеских отношений поддерживает позитивные чувства в тот момент, когда личность подростка начинает формироваться. Это особенно важно в эру технологий, когда дети предпочитают общаться в соцсетях, считает соавтор исследования Джозеф Аллен, профессор психологии.