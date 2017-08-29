Боевик про белорусского диктатора стал первым в отечественном чарте 5 29.08.2017, 12:10

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В Минске картину «Телохранитель киллера» посмотрели более 10 тысяч зрителей.

Комедийный боевик с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном «Телохранитель киллера» на второй неделе проката вырвался вперед, опередив премьеру «Малыш на драйве» и фильм Люка Бессона о двух космических спецагентах, сообщает tut.by.

Новый боевик стартовал вполне достойно, учитывая, что в следующую неделю нет столь же громких премьер, «Телохранитель киллера» может удержать лидерство на еще один уик-энд. Производство фильма режиссера «Неудержимых-3» Патрика Хьюза обошлось не слишком дорого — заявленный бюджет картины 29 миллионов долларов.

Выручка «Телохранителя киллера» сейчас составляет 39,6 миллионов долларов, остальной мир пока добавляет к этой цифре примерно 7 миллионов. В общем, есть к чему стремиться. Критики отнеслись к фильму прохладно: Rotten Tomatoes — 39%, Metacritic — 50. А в Минске картину посмотрели 10,1 тысячи зрителей, которые принесли в кассу 51,2 тыс. рублей.

По сюжету, спецагент Майкл Брюс (Райан Рейнольдс) вынужден объединиться с киллером Дариусом Кинкейдом (Сэмюэль Л. Джексон), чтобы спасти киллера от убийства белорусскими наемниками и дать ему возможность свидетельствовать в суде против диктатора.

Но в белорусском прокате Дукович превратился из белорусского диктатора в боснийского. По некоторым данным, это было сделано не по инициативе властей Беларуси, а российского дистрибьютора. Белорусский диктатор стал боснийским также в российском и украинском прокате.

На второй строчке разместилась премьерная картина «Малыш на драйве». Фильм британского режиссера Эдгара Райта про подростка в услужении у мафии хорошо показал себя в американском и международном прокате (сборы прошлой недели — 175 миллионов).

Фильм с участием Кевина Спейси в качестве лидера преступного сообщества, рассказывает о молодом парне по прозвищу Бэби (Энсел Элгорт), который обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Когда Бэби встречает девушку своей мечты (Лили Джеймс), он хочет завязать с опасной жизнью. Однако вынужден работать с крупной шишкой криминального мира, и очередное задание ставит под вопрос его свободу.

Работу Эдгара Райта оценили 7,6 тысячи зрителей в Минске, которые принесли картине 39 тыс. рублей.

Тем временем новое творение Реввы — «Бабушка легкого поведения» держится на третьей строчке столичного проката. И сам он, кстати, весьма неплох в целых трех амплуа. Комедии Марюса Вайсберга, наполненные позитивом от первого до последнего кадра, занимают свое место в сердце зрителя и приносят за вторую неделю проката 34,8 тыс. рублей в Минске.

Фантастический боевик с уже прославленной топ-моделью, но начинающей актрисой Карой Делевинь на третьей неделе проката все еще в топе лучших. Экранизация французских комиксов о двух космических спецагентах «Валериан и город тысячи планет» занимает четвертое место. Зрители в Минске принесли картине еще 31,5 тыс. рублей.

Фильм получил только 55% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, зрители тоже выставили низкую оценку «B-» (по данным CinemaScore). На производство новой картины была потрачена солидная сумма — 180 млн долларов, а первые сборы «Валериана» не блещут. Однако за счет прав на международный прокат бюджет фильма должен быть отбит.

Замыкает пятерку лучших анимационный «Эмоджи фильм». Картину о смайликах сложно назвать хитом, впрочем, у «Эмоджи фильма» есть шансы окупить свой 50-миллионный бюджет. Картина добавила к сборам в Минске еще 22,9 тыс. рублей.