Что не так с медициной в Бресте? 6 29.08.2017, 12:53

3,226

Областной центр все чаще сотрясают скандальные истории.

В брестской медицине творится странная ситуация: основные показатели выполняются, пациенты поступают и выписываются, терапевты посещают заболевших на дому. Открываются новые отделения и кабинеты. В районных центрах смотрят на брестских докторов как на небожителей и дорожат возможностью записаться к ним на прием. И все-таки почему в областном центре время от времени случаются скандальные истории?

«Вечерний Брест» публикует две истории.

«Я ЕДВА НЕ ОСЛЕП»

Валерий Погодин, 69 лет, бывший военный врач. Брест

Проблемы со зрением у меня начались 4 июня. Сидел, смотрел телевизор, и тут мимо глаза как мошка пролетела. Я еще рукой отмахнулся. А потом думаю: ну какие могут быть мошки в квартире? До этого, еще в феврале, было похожее: казалось, что какие-то амебы и пузырьки перед глазами проплывали. Но тогда врач объяснила это начинающейся возрастной катарактой, прописала капли, и все прошло. Так что 5 июня я вновь отправился на прием к врачу. Так как в нашей поликлинике врач была в отпуске, обратился в 1-ю городскую поликлинику к офтальмологу Ревинской. Она очень внимательно меня осмотрела и поставила диагноз: отслоение сетчатки. Надо срочно ехать в областную поликлинику и брать направление на Минск или на Гомель. Спрашиваю: а что, лазерная коагуляция здесь уже не поможет? «Какая коагуляция, коллега, – она мне в ответ. – Только операция, и чем быстрее вы поедете, тем лучше».

И вот я приезжаю в областную поликлинику, в регистратуре на меня заводят карточку и отправляют в глазной кабинет. Там меня долго обследовали, и видно: что-то у врача вызывает сомнение. Отправила на прием к лазерному хирургу. Тот тоже смотрел-вертел. В итоге выносят вердикт: никакого отслоения сетчатки нет. Я на радостях до потолка готов был прыгать. Назначили лечение. Лечусь неделю, но улучшения нет, а глаз видит все хуже и хуже. 12 июня снова еду в областную поликлинику и опять попадаю к тому же офтальмологу.

«Вам же сказали, что лечение - это длительный процесс, – заявила она, посмотрев меня на щелевой лампе. – Я вам прописала капельки, лечитесь. Ко мне больше не обращайтесь, наблюдайтесь по месту жительства у своего окулиста». Диагноз поставила: сухая форма, начальная возрастная катаракта, деструкция стекловидного тела обоих глаз. Я еще удивился: левый глаз доктор даже не смотрела!

Ладно, я дисциплинированный пациент, продолжаю закапывать капли… К 4 июля стал видеть еще хуже. Даже вдаль, а у меня дальнозоркость. Обратился к окулисту в свою поликлинику. Она лишь плечами пожала. Мол, если специалисты областного уровня у вас ничего не увидели, то что я увижу? По моему настоянию все-таки посмотрела меня, ничего серьезного не заметила. «Лечитесь!» – один совет. А 15 июля я полностью ослеп на правый глаз. Не вижу ничего – сплошная чернота!

Еле дождался понедельника, это было 17 июля, и опять поехал в областную поликлинику. Принимала уже другой врач. Ее диагноз: тотальная отслойка сетчатки. Выдала направление с пометкой Cito! в Гомель в офтальмологический центр ГУ НПЦ Радиологической медицины и экологии человека. Я в течение двух дней сдал все анализы и выехал в Гомель.

Спасибо огромное тамошним хирургам: это великолепные специалисты с очень чутким отношением к людям. Они сделали все, чтобы вернуть мне зрение. Но процесс зашел слишком далеко. Если бы я обратился к ним сразу, 40 дней назад, операция на этой стадии была бы очень простой. Сделали бы газовую тампонаду глазного яблока, приблизили его к сетчатке, провели лазерную коагуляцию. И все! Уже забыли бы про это!

А так пришлось делать три операции, потому что процесс зашел слишком глубоко. Деструкция стекловидного тела была уже такой, что хрусталик с внутренней стороны весь помутнел. Вначале хирурги провели более щадящую операцию: надеялись, что можно спасти глаз, не прибегая к радикальным методам. Не получилось. На втором этапе мне заменили хрусталик, который, если бы не запущенность заболевания, еще лет 20 прослужил бы. Так мне врач в Гомеле сказала. На третьем этапе полностью убрали стекловидное тело и ввели вместо него силиконовое масло. К слову, на левом глазу тоже сделали лазерную коагуляцию. Оказалось, что у меня и на нем начинались деструктивные изменения сетчатки, а наши врачи его даже не посмотрели. И если бы я не обратился в Гомель, и с левым глазом была бы та же проблема…

Сейчас я вижу правым глазом верхнюю строчку таблицы, хоть и расплывчато. Чтобы зрение восстановилось максимально, потребуются два-три месяца. В сентябре опять поеду в Гомель на лазерную коррекцию.

Но знаете, что в этой истории меня возмущает больше всего? Реакция на нее наших врачей. После первой операции я вернулся в Брест и пошел к заведующей поликлиникой с просьбой сделать выписку из амбулаторной карты. Попросила прийти утром следующего дня. Пришел. Опять переносит время – мол, часика через три подойдите. Только попытался возмутиться, как она стала на меня… кричать. Мол, ходите тут, ни копейки за прием не заплатили, а жалуетесь еще… Я даже растерялся. Ведь за направлением шел. И по направлению другого доктора. И в регистратуре мне и словом об этом не обмолвились. Неужели я не смог бы заплатить? Потом она, конечно, оправдывалась, мол, сгоряча сказала. Но неприятный осадок остался. Получается, что наших медиков интересует в первую очередь оплата, а не судьба человека?

И еще момент. Когда меня уже с тотальным отслоением сетчатки осматривала врач в областной поликлинике, она обмолвилась, что аппарат УЗИ у них «не всегда срабатывает». И медсестра это подтвердила. Возможно, на первом приеме у офтальмолога как раз и произошел сбой аппаратуры, я не исключаю этого. Но если вы знаете, что есть такая проблема, перепроверьте несколько раз! К слову, Ревинская поставила правильный диагноз с обычной щелевой лампой и офтальмологическим зеркальцем. А у лазерного хирурга стоит мощнейший аппарат. Как на нем можно было не увидеть!

Поймите правильно: я не хочу никого обвинять и наказывать. Но мне кажется важным добиться справедливости. Врачи просмотрели серьезное заболевание, из-за чего я едва не ослеп. Это факт, и делать вид, что ничего не произошло, на мой взгляд, просто безнравственно…

«НЕ НАДО ВСЕХ СРАЗУ КЛАСТЬ НА ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ»

Татьяна Шумская, 40 лет, жительница д. Чернавчицы Брестского района

Где-то около полугода назад у меня начала побаливать спина. Ну, болит и болит. Думаю, работа подвижная, где-то мышцу потянула. Пройдет. Потом начала болеть рука. Что в таких случаях советует невропатолог? Правильно, диклофенак поколоть и попить таблеточки. Вот и мне так врач прописал. На рентгеновском снимке руки увидел небольшой остеохондроз, он у всех есть, ничего страшного. Я еще к массажисту обратилась, и все вроде прошло. Весной опять начинает болеть спина в области поясницы. Потом – нога, причем боль ночная. Как будто в икре что-то сидит и грызет. Опять иду к невропатологу. Он говорит: плохо. Надо срочно записываться на МРТ (магнитно-резонансная томография. – Ред.), возможно, это позвоночная грыжа.

Мне повезло: записалась буквально через неделю. В другое время ждать очереди на МРТ приходится много дольше. Я бы не выдержала – уже за четыре-пять дней до МРТ начались просто жутчайшие боли. В ход пошли все медикаменты, что мне выписали, чтобы снять боль. Не помогало ничего. Бросила клич в интернете: люди, помогите! Откликаются: попробуйте делать такой-то комплекс упражнений. Я еще удивилась: почему врач, назначая обезболивающие уколы и таблетки, не посоветовал делать упражнения на растяжку позвоночника?

МРТ подтвердила худшие опасения: у меня грыжа поясничного отдела позвоночника, и очень крупная: 1,5 см. Врач делает круглые глаза: мол, как вы вообще ходите, это же жуть просто, а не грыжа! Срочно направила к нейрохирургу в областную больницу. Там разговор короткий. Врачу все понятно, вот направление на анализы, все сдаете и такого-то числа приходите на операцию. Я в шоке. Объясняю: у меня это первый раз, схватило недавно, может, есть какие-то другие варианты? А какие тут варианты, говорит врач. У вас грыжа, ее удалять надо. А что насчет гарантий? Я не стану инвалидом? Не окажусь прикованной к постели? Слышу в ответ: вы что, шутите? Какие гарантии? Подпишете бумаги, что претензий не имеете, и на стол!

Я отказалась от операции и ушла из кабинета, сопровождаемая словами: «Это ваше право, но вы все равно вернетесь». Ну уж, думаю, нет!

В тот же день позвонила сестре. Она живет в Казахстане, сама спортсменка, а в этой среде такие проблемы не редкость. Она и говорит: у нас в Алма-Ате есть прекрасный доктор и замечательный человек, она 40 лет работает в этой теме, работала в клиниках Германии, России и Израиля, так что срочно бери билет и прилетай. Я так и сделала. Взяла с собой результаты МРТ, выпила в дорогу две таблетки сильнейшего обезболивающего, которое мне выписал врач, чтобы продержалась до операции, и с трапа самолета спустилась даже довольно бодро. Правда, из машины, на которой меня из аэропорта сразу повезли к врачу, сестра меня уже вынимала – действие лекарства закончилось, и я просто не могла стать на ноги…

Я даже не знаю фамилию этого врача. Ее все зовут доктор Марина. В ее кабинет живая очередь. Людей много, приезжают даже из России, и она всех принимает. Вот она-то мне и сказала, что моя грыжа – это следствие. А первопричина всего – протрузия трех позвонковых дисков, которая прекрасно видна на снимке МРТ. Жидкость из этих дисков вытекла и образовала грыжу. Нужно вернуть эту жидкость на место. А если убрать грыжу хирургическим путем, жидкости не станет вообще. «Ничего страшного у вас нет, - сказала доктор Марина. – Люди и с тремя позвоночными живут. Будем лечить позвоночник».

И она начала лечить. Я жила у родных и каждый день приходила к ней на прием. Те, кто приезжает издалека, как правило, снимают жилье, потому что у доктора Марины нет больничных палат. В чем суть лечения? Это в первую очередь различные вытяжки позвоночника. На специальном оборудовании и в бассейне. Это массаж, физические упражнения и обязательно плавание. Это грамотное иглоукалывание, причем тебе не просто тупо ставят иглы, а объясняют, что и зачем делают. Уже на пятый день мне стало легче. А после трех недель лечения – а я пробыла в Алма-Ате ровно 21 день – вообще забыла о боли…

За это время, пока сидела в очереди к доктору, наслушалась разных историй. Был молодой парень из России. Три года назад его прооперировали по поводу позвоночной грыжи и повредили нерв. Сам парень говорил – сожгли. Полностью потерял подвижность, мог только лежать. К доктору Марине его принесли на руках. Она сказала: я не Бог, но на ноги попробую поднять. И ведь смогла! Вначале пересадила человека в инвалидную коляску, затем он смог передвигаться на костылях, а сейчас приезжает на своей машине и ходит ногами. Плохо, но ходит. И на доктора молиться готов…

Я вернулась из Алма-Аты в июне. Через две недели по совету Марины еще раз сделала МРТ. Протрузия ушла, жидкость вернулась в позвонковые диски, грыжа уменьшилась до 1 см. Надеюсь, что уйдет совсем. Я делаю все¸ что советовала доктор: пью много жидкости, зарядка, бассейн два раза в неделю. Спина не болит. Работаю, чувствую себя человеком. Лечение в Алма-Ате, не считая перелета, обошлось мне примерно в 400 долларов. Считаю, что это совсем не много за счастье чувствовать себя здоровым… Зато теперь я знаю точно: помочь человеку с моим диагнозом можно, и не прибегая к такому радикальному методу, как операция…