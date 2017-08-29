В Беларуси начались учения «связистов» перед «Запад-2017» 5 29.08.2017, 15:16

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Это последние подготовительные мероприятия перед российско-белорусскими учениями.

В Беларуси с 28 августа по 1 сентября проводится контрольное занятие по тактико-специальной подготовке войск связи Вооруженных сил, сообщили в министерстве обороны страны, пишет interfax.by.

Данное мероприятие является заключительным практическим этапом подготовки войск связи к "Запад-2017", в ходе которого будет развернута система связи на новых и модернизированных средствах и комплексах связи, принятых на вооружение белорусской армии.