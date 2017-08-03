Миссия Путина провалена Тарас Березовец, «Новое время»

3.08.2017, 16:07

Тарас Березовец

Вашингтонская элита сегодня живет в жесткой антироссийской повестке.

Соединенные Штаты перенимают манеры России комментировать ужесточение политики издевательскими комментариями. Вице-президент Майк Пенс выразил сожаление тем, что США вынуждены ввести новые санкции в отношении Кремля и выразил надежду на улучшение двусторонних отношений после выполнения Россией своих обязательств. Это произошло после подписания Трампом нового санкционного пакета. Миссия Путина в Гамбурге оказалась провалена.

Откровенно говоря, шансов договориться о прорыве в отношениях с Трампом изначально не было. Туман иллюзий относительно перезагрузки развеялся очень быстро. Вашингтонская элита сегодня живет в жесткой антироссийской повестке. И потому выбора нет у самого Трампа. Высылка американских дипломатов из России уже ни на что не влияет. Это констатация факта уровня двусторонних отношений. Но и это не конец.

После передачи Пентагоном Белому дому предложения о поставках оружия в Украину ситуация становится еще хуже. Отказ Трампа военному ведомству только приведет к новому кризису. Потому вероятнее всего Трамп пойдет на поставки вооружений Украине. В преддверии ЧМ по футболу Путину придется выбирать. Идти на обострение на Донбассе и поставить под угрозу его проведение или проглотить очередное унижение. Американцы все хорошо просчитали и поставили Путина перед развилкой. Плохой выбор или ещё хуже. А ведь ещё и выборы на носу. Кремлевский Акела может промахнуться и тогда для него все закончится совсем печально.

Дональд Трамп признал, что решение подписать новый пакет антироссийских санкций далось ему нелегко. И это действительно так. До последнего в Белом доме надеялись на то, что компромисс с Кремлём возможен. Когда же Трамп с ужасом для себя понял, что Путин воспринимает слово компромисс только как уступки навстречу Москве, пути назад были отрезаны.

Новые санкции со стороны США останутся в силе на годы, если не десятилетия, признал российский премьер Дмитрий Медведев. Это по сути ремейк старой доброй поправки Джексона-Вейника. Только ещё более жесткий и катастрофичный для российской экономики.

Самое ужасное для России, что американцы поставили шлагбаум на пути любых инвестиций из западных стран. Сколько бы не протестовал ЕС, ему придётся смириться с потерей российского рынка на многие годы вперёд.

Бизнес as usual с Москвой теперь объявлен вне закона.

Поддержка Украины окрепла и получила новые формальные рамки.

Тарас Березовец, «Новое время»