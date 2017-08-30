Фотофакт: В Гааге судят диктатора, похожего на Лукашенко 10 30.08.2017, 12:45

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Диктатор оказался на скамье Международного трибунала за этнические чистки под Полоцком.

Фильм «Телохранитель киллера» вышел в белорусский прокат еще 17 августа. По оригинальному сценарию, главный герой-преступник, которого сыграл Гэри Олдман, очень напоминает Лукашенко.

Диктатор оказался на скамье Международного суда ООН в Гааге за исполненные лично расстрелы интеллигенции и этнические чистки целых деревень под Полоцком. Белорусский (в российской озвучке – боснийский) диктатор Владислав Духович продолжает заказывать убийства всех потенциальных свидетелей по его делу, пишет belsat.eu.

Интересно, что все митинги против восточноевропейского диктатора проходят с государственными флагами Беларуси и плакатами, на которых написано «Справедливости для белорусов!».

Пользователи соцсетей, побывавшие на показе, отмечают, что в белорусском прокате красно-зеленые флаги переделали на желто-зеленые, а геноцид под Полоцком стал просто геноцидом в какой-то деревне.

Директор «Интерфильм Дистрибьюшн», компании, которая распространяет фильм на территории Беларуси, объяснил, что переозвучка – это решение российско-украинской компании-правообладателя «Megogo». И сделано это, возможно, чтобы сгладить возможные негативные ситуации. Поэтому в русскоязычной версии диктатора Владислава Духовича судят в Гааге за геноцид боснийцев.