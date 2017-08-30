В Слониме военную технику грузят на платформы 3 30.08.2017, 17:13

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Куда повезут технику - никто из слонимских военнослужащих не знает.

В Слониме на улице Минский тракт, недалеко от железнодорожной станции, в среду, 30 августа, активно началась погрузка военной техники, передает «Радыё Рацыя».

В основном на платформы грузятся колесные машины. Их уже на платформах находится около 30 единиц. Техника все поступает и поступает. Около погрузки военной техники на платформы находится очень много военных. И техника, и военные со Слонимской 11 гвардейской механизированной бригады. Куда повезут технику - никто из военнослужащих не знает.

Напомним, 28 августа колонну военной техники РФ обнаружили в Орше.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».