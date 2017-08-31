Реальные зарплаты в Беларуси упали «ниже плинтуса» 31.08.2017, 7:45

В отчаянии власти могут включить печатный станок и обвалить рубль.

Реальные доходы населения Беларуси продолжают уменьшаться.

«Опустили нас ниже плинтуса».

«Положение ухудшилось. Пенсионерам как жить? Внимания на них никто не обращает».

«Пришлось отказаться от поездки в отпуск».

«В кино не пять раз в месяц хожу, а 1-2. В ресторан один раз. Ну, хуже, реально хуже», - жалуются как один опрошенные «Белсатом» жители Минска.

То есть в целом белорусы богаче жить не стали. Но в следующем году власти обещают, что «улучшение благосостояния» якобы затронет всех.

Свои надежды власти возлагают на внешнюю конъюнктуру - что мировая экономика продолжит расти, поддерживая стоимость нефти, а значит - российскую экономику, которая, в свою очередь, будет продолжать наращивать импорт из Беларуси.

«Рост» белорусского экономики следующем году выглядит достаточно маловероятным», - разочаровывает власти экономический обозреватель Вадим Иосуб.

Единственный способ обеспечить рост доходов - повышать продуктивность работы.

А это возможно только при структурных реформах экономики. Без этого, по мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, увеличить выплаты бюджет сможет только за счет включения печатного станка. В результате, существующее обещание властей о росте доходов населения повлечет за собой дисбалансы в экономике - ослабит курс рубля и разгонит инфляцию. Или, что по его мнению более вероятно, просто не будет выполнено.