закрыть
4 августа 2017, пятница, 12:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Послом США в Великобритании станет владелец футбольной команды

  • 4.08.2017, 10:30
  • 2,869

В 2016 году будущий посол пожертвовал на инаугурацию президента Трампа более миллиона долларов.

Сенат США в четверг утвердил владельца команды по американскому футболу New York Jets Вуди Джонсона на должность посла Соединенных Штатов в Великобритании, сообщает русская служба «Голоса Америки».

Одновременно была одобрена и кандидидатура экс-сенатора-республиканца от штата Техас Кэя Бэйли Хатчинсона.

Накануне лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что члены верхней палаты продолжат работу в течении еще одной недели, рассматривая кандидатуры, предложенные администрацией на различные должности.

Вуди Джонсон является владельцем частной инвестиционной компании в Нью-Йорке. В 2016 году он пожертвовал на инаугурацию президента Трампа более 1 миллиона долларов.


Мнение

Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»