Послом США в Великобритании станет владелец футбольной команды 4.08.2017, 10:30

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В 2016 году будущий посол пожертвовал на инаугурацию президента Трампа более миллиона долларов.

Сенат США в четверг утвердил владельца команды по американскому футболу New York Jets Вуди Джонсона на должность посла Соединенных Штатов в Великобритании, сообщает русская служба «Голоса Америки».

Одновременно была одобрена и кандидидатура экс-сенатора-республиканца от штата Техас Кэя Бэйли Хатчинсона.

Накануне лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что члены верхней палаты продолжат работу в течении еще одной недели, рассматривая кандидатуры, предложенные администрацией на различные должности.

Вуди Джонсон является владельцем частной инвестиционной компании в Нью-Йорке. В 2016 году он пожертвовал на инаугурацию президента Трампа более 1 миллиона долларов.