Reuters: ЕС сегодня расширит санкции против РФ 1 4.08.2017, 15:38

Евросоюз может расширить санкционный список из-за незаконных поставок газовых турбин Siemens в Крым.

Европейский союз сегодня примет решение о введении дополнительных санкций в отношении России из-за поставки турбин Siemens в аннексированный Крым. Об этом Reuters (перевод — gordonua.com) сообщил источник в дипломатических кругах.

Планируется, что существующий санкционный список будет расширен за счет новых физических лиц и компаний.

Два дипломатических источника агентства заявили, что, предположительно, никаких препятствий для расширения санкций не будет и решение будет принято.

Напомним, 5 июля агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе.

6 июля компания Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым, а на следующий день сообщила о создании рабочей группы, которая займется расследованием инцидента.

21 июля в Siemens заявили, что в Крым были незаконно перемещены четыре их газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани.

Компания подала в суд иски по делу о поставках газовых турбин в Крым. Она также заявила, что инициировала процесс прекращения лицензионного соглашения с российскими компаниями в области поставок оборудования для парогазовых электростанций.

24 июля Германия предложила расширить санкции против России из-за турбин Siemens.

Россия строит две электростанции общей мощностью 940 МВт в аннексированном Крыму, что должно усилить энергонезависимость полуострова. Ввести одну из них в эксплуатацию планировалось к концу 2017 года. Однако строительство было приостановлено в связи с тем, что Россия самостоятельно не производит газовые турбины большой мощности.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать технологии и материалы для энергетического сектора Крыма.