Reuters: Китайские компании прекращают сотрудничать с Россией 30.04.2024, 15:09

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Многие из них не могут получить деньги за свои товары.

Поскольку крупные банки Китая приостанавливают платежи с российскими компаниями из-за опасений санкций США, некоторые китайские поставщики рассматривают возможность использования валютных брокеров, действующих вдоль границы Китая с Россией.

«Вы просто не можете вести бизнес должным образом, используя официальные каналы», – сказал Reuters один из китайских бизнесменов, добавив, что крупные банки теперь тратят месяцы, а не дни, чтобы провести платежи из России, что заставляет его использовать «неортодоксальные каналы платежей» или сокращать свой бизнес.

Банкир одного из государственных банков «большой четверки» Китая сообщил Reuters, что его банк усилил контроль за бизнесом, связанным с Россией, чтобы предотвратить санкционные риски. «Основная причина – избежать ненужных неприятностей», сказал банкир.

Начиная с прошлого месяца, китайские банки ужесточили проверку транзакций, связанных с Россией, или вообще прекратили свою деятельность, чтобы не попасть под санкции США, сообщили источники.

«Транзакции между Китаем и Россией все чаще будут проходить через подпольные каналы», – сказал руководитель торговой организации в юго-восточной провинции, представляющей китайский бизнес с российскими интересами, но он отметил, что «эти методы связаны со значительными рисками».

Одним из вариантов называют осуществление платежей в криптовалюте (запрещено в Китае с 2021 года), сказал Reuters российский банкир в Москве.

Некоторые сельские банки на северо-востоке Китая вдоль российской границы все еще обрабатывают платежи, но это привело к возникновению «узкого места» – некоторые бизнесмены месяцами стоят в очереди, чтобы открыть счета.

Химическая и машиностроительная компания в провинции Цзянсу уже три месяца ждет открытия счета в сельском коммерческом банке в северо-восточной провинции Цзилинь, рассказал Лю, работающий на фирме и попросивший не называть его фамилию. Звонки в банк с просьбой прокомментировать ситуацию остались без ответа.

Сотрудник банка сказал, что фирмы, экспортирующие тяжелое оборудование, сталкиваются с более строгими проверками при получении платежей, сказал Лю.

Котирующийся на бирже менеджер компании из Гуандун сказал, что с прошлого месяца их фирма открыла счета в семи банках, но ни один из них не согласился принимать платежи из России.

«Мы отказались от российского рынка. В конце концов мы не получили более 10 миллионов юаней (1,4 миллиона долларов) платежей от российской стороны, и мы просто сдались. Процесс сбора платежей очень раздражает», – сказал менеджер.

«Я могу постепенно сократить свой бизнес в России, поскольку медленный процесс сбора денег не способствует управлению ликвидностью компании. Более того, вы не знаете, что произойдет в будущем. Однажды канал может быть полностью перекрыт», – сказал другой бизнесмен.