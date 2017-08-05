В Норвегии ученые обнаружили птицу возрастом 4200 лет 4 5.08.2017, 10:37

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Находку исследуют в Норвежском университете естественных и технических наук.

Сотрудник Государственной природной службы Норвегии обнаружил в горах останки птицы, которая жила 4200 лет назад. Об этом сообщает NRK.

Благодаря холоду останки птицы очень хорошо сохранились. Ученый из Норвежского университета естественных и технических наук Йорген Росволд сообщил, что эта находка уникальна.

"Обычно, когда мы находим останки древних животных, сохраняется только шкура или кости. Эта птица выглядит так, как будто она умерла в прошлом году", – сказал исследователь.

Ученые говорят, что хорошая сохранность останков и внутренних органов птицы поможет изучить состояние окружающей среды того времени, когда она жила.