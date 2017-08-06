В жару на границе с Литвой и Латвией «застряли» 550 фур 5 6.08.2017, 13:37

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Колоссальные очереди на выезд из Беларуси скопились в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Урбаны».

На границе Беларуси с Литвой и Латвией ожидают выезда более 550 фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

По информации на 12.00 6 августа, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди находятся 180 грузовых автомобилей и 20 легковых авто, в «Беняконях» - 74 грузовика и 13 легковушек, в «Котловке» - 65 фур и 15 легковых автомобилей, в «Привалке» - 38 большегрузов.

На границе с Латвией в пункте пропуска «Урбаны» своей очереди ожидают 120 фур и 25 легковушек, в «Григоровщине» находятся еще 85 грузовых авто. На границе с Польшей и Украиной очередей нет.