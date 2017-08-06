Внешняя политика России возвращается в 80-е 2 6.08.2017, 18:23

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В последний раз эти действия не сыграли на руку Советскому Союзу.

«История всегда идет по спирали». Последний раунд войн российско-американских внешнеполитических ведомств закончился тем, что Россия выслала сотни сотрудников посольства США в ответ на высылку из США 35 российских дипломатов в декабре прошлого года. Это напоминает большую экстрадицию Советским Союзом сотрудников американского посольства в 1986 году. Немногие помнят подробности об этих войнах эпохи Рейгана. Но многие помнят, что 1980-е годы закончились плохо для Советского Союза, пишет theatlantic.com (перевод - «Информационное сопротивление»).

И в этом и смысл: теперь Москва, как и тогда, идет по пути конфронтации с Соединенными Штатами. Как и в случае с Советским Союзом, внешняя конфронтация совпадает и может быть причиной застоя в стране. Такая Тактика Путина, как и демонизация Соединенных Штатов в российских официальных СМИ, появляется, как эхо холодной войны. Российский кибер-хакинг и дезинформация напоминают советские «активные меры» 1980-х годов. Российская низкосортная война в Украине отличается от советского вторжения в Афганистан тем, что украинцы борются за свое европейское будущее, но обе агрессии вызвали сопротивление на местах и на Западе. Российские лидеры могут попытаться убедить своих граждан и самих себя в том, что их способность запугивать соседей, подавлять инакомыслящих и трясти кулаками в Соединенных Штатах, является признаком силы. Но, как и в середине 1980-х годов, это не сработает.

Несмотря на надежды советского режима, а затем и режима Путина, Запад не поддерживает его. Анти европейский, пророссийский французский националист, которую Путин поддержал, проиграла на выборах Франции весной этого года. Независимо от того, что Путин искал или думал, что он имеет много общего с президентом Трампом, сила американских институтов и долгосрочные американские интересы в достижении определенных ценностей, включая верховенство закона, права человека, демократию и процветание, которые они порождают и преобладают, не дали Путину реализовать свои амбиции. Ни агрессия Путина за границей, ни его репрессии в стране или политическая система, основанная на ошеломляющей коррупции, организованной с самого верха не поднимут застопоренную российскую экономику, которая все еще зависит от экспорта нефти, газа и другого сырья.

Русские теперь признают и критикуют начало и середину 80-х годов как период застоя. Но после нескольких высоких темпов экономического роста (т. е. высоких цен на нефть) Россия, похоже, возвращается в этот же период. Как и в середине 80-х годов, думающие россияне осознают, некоторые даже говорят публично, что их страна больше так не может продолжать существовать, и что Россия нуждается в модернизации. И для того, чтобы это произошло, России нужно больше верховенство закона дома и большой доступ к иностранному капиталу и технологиям. Поэтому России нужны более конструктивные отношения с Западом, в том числе и США. Русские, которые так думают, правы. Опыт показывает, что Россия должна выбирать между модернизацией и агрессией.

Государственный департамент и Совет национальной безопасности анализирует сокращения в штате посольства и, вероятно, рассматривает вопрос о том, имеет ли смысл возмездие. Профессионалы могут выработать варианты, как делали их коллеги в 80-х годах и их рекомендации будут приняты. Особый ответ США в 1986 году на действия СССР, когда уволили всех российских сотрудников из посольства в Москве, не так уж и важен сейчас. Важно то, что администрация Рейгана понимала природу Советского Союза и разрабатывала политику борьбы с ним.

Российская политика должна не поддерживать российскую агрессию и помогать своим «союзникам», а выявлять области потенциального сотрудничества, не ожидая слишком большого или полезного для России сотрудничества в областях предполагаемых взаимных интересов. Также важна стабилизация отношений там, где это возможно, в том числе путем поддержания диалога, гражданскими и военными. Мы имеем дело с Россией, которую у нас есть. Но давайте вспомним, что путинская Россия - не единственная возможная Россия. Мы знаем о преимуществах поддержания контактов с российским обществом в целом, в том числе с демократическими диссидентами, которые не всегда могут оставаться в тени, а также с потенциальными будущими лидерами, настроенными на реформы.

И опыт 1980-х годов предлагает соответствующую тактику на сегодняшний день. Также, как и тогда, она предполагает устойчивость, особенно перед лицом страха России или попыток запугивания и терпение: русские могут неправильно воспринимать их (например, бегать за ними, призывая их к сотрудничеству) как слабость. И, несмотря на то, что Трамп заявил, что не любит новый законопроект о санкциях, который он подписал в среду, он дает своим администрации новые полномочия продолжать давление на Путина, чтобы урегулировать конфликт в Украине по линии Минского соглашения, и увеличить цену для России за ее вмешательство в избирательный процесс Америки в прошлом году. И если Россия идет по другому пути, как это выглядит сейчас, Америка должна быть готова ответить.

Между тем Европа зарекомендовала себя как способный партнер по отношению к России. Америка и Европа ввели санкции вместе, чтобы противостоять агрессии России в Украине. Европейские страны сделали свой вклад, сдерживая давление России на членов НАТО, с помощью развертывание войск в странах Балтии, наряду с развертыванием войск США в Польше и в других странах Центральной Европы. Новый закон о санкциях содержит контекст, который может рисковать этой солидарностью с Европой, но позже внесенные поправки уменьшили часть этой опасности, и администрация может заставить действующий закон работать так, для чего он предназначен: оказать давление на Россию, а не внести раскол в отношения с Европой.