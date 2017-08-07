Операция «щука» 4 Наталья Гулевская

7.08.2017, 18:24

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Владимир Путин

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Новые приключения «альфа-самца» на просторах Тувы.

Система по-прежнему имитирует оппозиционную активность и скатывание России к авторитаризму. Путин после новой порции неприятных вестей из-за бугра в очередной раз покинул свою резиденцию, чтобы дать волю спецслужбам прощупать госаппарат и выявить неблагонадежных. Возможно «дамоклов меч» уже занесен над очередным министром или губернатором, но в этот раз, к сожалению для Путина и его окружения, все обернется иначе.

В этом конспирологическом триллере «Россия — это Путин, а Путин это Россия», появилась реальная угроза, которая в независимости от желания Кремля и Лубянки начинает крушить монолит путинской вертикали. В отличии от авторитарного режима путинская жалкая имитация власти имеет фундаментальные различия. Если авторитаризм строит вертикаль власти из несвязанных между собой властных фигур, чтобы безболезненно избавляться от любого высокопоставленного чиновника, то путинизм состоит сплошь из корешей и подельников, которые за семнадцать лет правления уже подчистили из властных кабинетов всех, кто не связан с КГБ или не имел с чекистами тесных связей.

Как и в любой преступной банде в критические моменты жизненных событий шкурный вопрос априори вне конкуренции, и очередной приезд Путина в Кремль принесет массу сюрпризов. Это и есть тот черный лебедь, который уже широко расправил крылья и готов лететь к своей намеченной цели.

Выстроенная конфигурация путинской власти не ставит вопрос — у кого окажется в руках «золотая табакерка»? Она хочет знать только одно — кто ее успеет взять первым? Путин никогда не был ни политиком, ни властьдержащей личностью, и из обслуживающего персонала попал на трон президента. Именно поэтому в путинском режиме все показуха, имитация и ложь, и он, в принципе, не способен на какую-либо реальную конфронтацию с Западом.

Наталья Гулевская, opentown.org