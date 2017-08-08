Колхозы в шоке: С машин, которые везут зерно с полей, берут плату за дорогу 40 8.08.2017, 14:19

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Проехал сто метров по платной дороге с поля на поле, и платишь.

Не только погода добавляет сложностей сельским хозяйствам во время жатвы. Как следует из слов руководителя предприятия «Озерицкий-агро», «сенатора» Нины Железновой, еще одна неожиданная беда ― платные дороги.

«На территории хозяйства 40 километров платной дороги, и каждый грузовик, который едет с зерном от комбайна, а он делает десятки рейсов в течение дня, вынужден платить за дороги!» ― жалуется «Еврорадио» руководитель предприятия «Озерицкий-агро».

Интересно, сколько хозяйства теряют на необходимости платить за платные дороги, по которым везут зерно?

Ради интереса журналисты позвонили в соседнее с «Озерицкий-агро» хозяйство. Главный инженер «Смолевичскийрайагросервис» Дмитрий Кищук рассказывает о таких нюансах.

«Можно выехать с поля, проехать только сто метров и вновь заехать на поле, но если под рамкой с фиксаторами проехал, то все ― плати. А некоторые машины пройдут сто километров и платят такую же сумму, как и мы за эти сто метров. Поставлены же эти рамки так, что их не объехать!», - рассказал Кищук.

Во сколько обходятся хозяйству эти сто метров по платной дороге за жатву, главный инженер не говорит. Сумма зависит от машины ― чем она выше, тем большую сумму снимают.

Сайт Beltoll сообщает: «Каждый раз, когда транспортное средство, проезжает под порталом, снимается оплата за проезд по конкретному участку платной дороги». Это означает, что независимо от того, сколько вы проехали по дороге, с вас снимут за километраж между двумя порталами ― может, это будет 10, а может, и 30 километров. А тариф для грузовых машин ― от 0,08 до 0,12 евро за километр. Вот и считайте.

К проблеме с платными дорогами добавляется проблема со штрафами.

«Ездим постоянно за пределы нашей территории. Как известно, с деньгами в колхозе всегда напряженно... Стараемся следить, чтобы на Beltoll были деньги, но иногда попадаем на штраф. Даже не иногда, а постоянно ― в прошлом году за год у нас около ста миллионов рублей старыми только штрафов вышло», ― признается главный инженер хозяйства «Петровичи» Андрей Лукьянов.

По его словам, проезд под одной рамкой без оплаты ― 260 евро штрафа с машины.

По этому поводу вспоминаются сказанные во время эпического селекторного совещания белорусским диктатором слова насчет помощи друг другу: «Переброска техники очень актуальна на сегодняшний день. Особенно в Витебской области, на севере Минской и Могилевской. Мы должны это иметь в виду».

Это ж сколько порталов Beltoll пройдет техника на пути, к примеру, из Брестской в Витебскую область? Сложно даже подсчитать, сколько денег с них за это снимут.