Лариса Щирякова пришла в суд с вязанкой чеснока от «нечисти» 5 9.08.2017, 19:52

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Лариса Щирякова

Суд оштрафовал независимую журналистку на 805 рублей.

На заключительное заседание суда Гомельского района, которое прошло 9 августа во второй половине дня, журналистка-фрилансерка Лариса Щирякова пришла с вязанкой чеснока, передает «Радыё Свабода».

«Это чтобы отпугивать нечистую силу, чтобы суд рассматривал мою административное дело по закону и справедливости», - пояснила Щирякова чеснок на шее перед объявлением приговора.

Судья Андрей Сусло зачитал материалы дела и тут же объявил постановление: признать Щирякову виновной в незаконном изготовлении продукции СМИ без аккредитации для польского телеканала «Белсат» и оштрафовать на 35 базовых величин - 805 рублей.

Вызванные свидетели - одна из героинь видеосюжета и сотрудник областной милиции, мониторили интернет и увидел на сайте «Белсата» репортаж Щиряковой - на суд не явились.

Щирякова этот раз отказалась в суде свидетельствовать против себя:

«Практика показывает: защищайся - не защищайся, говори - не говори, к каким нормам национального и международного права ни обращайся, все равно накажут. Интрига только в том, на двадцать базовых оштрафуют или на пятьдесят. Судьи не самостоятельны в политических делах, а моя административное дело - политическое, заказное. Решения принимаются не в судебных залах, а во властных кабинетах».

Поддержать журналистку в суд Гомельского района приехали несколько десятков горожан. Один из присутствующих принес небольшой пульверизатор, чтобы освежить в зале воздуха - тоже от бесов. Другие держали листы бумаги с надписями: «Не могу молчать», «Я собираю и распространяю информацию, я такой, как Лариса Щиракова».

Основанием для нынешнего преследования журналистки стал видеосюжет «Чиновники разрешили строить жилье, а теперь хотят снести», размещенный на YouTube и показанный в июне на «Белсате».

Это пятый суд над Щиряковой с начала года. Общая сумма штрафов составила уже 3381 рубль. На предварительном заседании журналистка была в суде с веревочной петлей на шее. Тогда она заявила, что через милицию и суды подавляют не только свободу слова, но и финансово самих независимых журналистов.