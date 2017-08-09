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Белорусские баскетболисты праздновали победу над португальцами

  • 9.08.2017, 22:09

Белорусы переиграли Португалию со счетом 78:75.

Мужская сборная Беларуси по баскетболу обыграла Португалию — 78:75 (26:10, 10:23, 17:16, 25:26). Это был матч предквалификации к чемпионату мира, он прошел в среду в минском Дворце спорта, пишет Еврорадио. Белорусы прекрасно начали поединок и создали комфортное преимущество, которое очень скоро было потеряно. В дальнейшем за победу пришлось побороться. Артем Пороховский набрал 16 очков, у него 9 подборов и 3 перехвата. 16 очков и у Виталия Лютыча. По 12 очков набрали Александр Кудрявцев и Дмитрий Полещук.

После двух матчей у сборной Беларуси 3 очка. На очко больше у болгар, на очко меньше — у португальцев. В первый раунд квалификации проходят две лучшие сборные. 16 августа белорусская сборная сыграет дома с болгарами, а 19 августа встретится в гостях с португальцами.


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