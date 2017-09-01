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Delfi: В Вильнюсе найдены останки Кастуся Калиновского

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  • 1.09.2017, 17:45
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Кастусь Калиновский

Литовские археологи заявили о сенсационном открытии.

Во время раскопок в Вильнюсе археологи в июле 2017 года нашли четыре могилы, в которых были похоронены семь человек.

«Имеется достаточно доказательств того, что среди обнаруженных останков есть останки и Константина Калиновского», — заявил профессор кафедры анатомии, гистологии и антропологии Вильнюсского университета Римантас Янкаускас, сообщает delfi.lt.

По словам специалиста, этому предположению не противоречат собранные археологические и антропологические данные.

Янкаускас отметил, что для окончательного подтверждения необходимо завершить исследование всех останков, обнаруженных на горе Гедимина. «Иными словами, если мы не обнаружим другого, более твердого кандидата, с которым бы совпало больше доказательств, то тогда будем утверждать, что это останки Константина Калиновского», — сказал профессор.

Кастусь Калиновский - лидер восстания 1863-1864 годов на территории Беларуси и Литвы. Его усилиями издавалась газета на белорусском языке «Мужыцкая праўда». Калиновский был повешен 22 марта 1864 года в Вильнюсе. Ему было 26 лет.

Кастусь Калиновский стал одним из символов борьбы белорусов за собственную независимость и идентичность.


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