Белорусские болельщики «Арсенала» скупают билеты на матч с БАТЭ 10.09.2017, 15:41

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Возможно, матч в Борисове для БАТЭ станет домашним для команды лишь формально.

«Трибуна» рассказала, что творится возле касс в Борисове.

На часах 9:59. Осталась лишь минута.

– Ну что, поехали! – радостно выкрикнул мужчина, жаждущий поскорее приобрести заветные квитки.

Сегодня в 10:00 БАТЭ начал реализовывать билетные пакеты на домашние матчи Лиги Европы. Две кассы собрали возле себя очереди человек по 200 в каждой. Стоит отметить, что для владельцев клубных карт борисовской команды на сезон-2017 продажа началась 4 сентября.

– В кассах 5 тысяч пакетов. Билетов хватит всем, – успокоил народ представитель БАТЭ.

– Arsenal till I die! – вдруг запел парень с красным шарфом, размахивая билетами. – А минские ребята еще тут разбираются?

Это был болельщик «Арсенала» Антон, который налегке поделился впечатлениями:

– Два моих товарища Олег и Максим с двух часов ночи «патрулировали» стадион. Я бы с радостью постоял с ними, но у меня не вышло по работе. К счастью, они заняли мне место. Поэтому я приехал к 8. Парни молодцы – оборону выдержали! Мы были в первой десятке и смогли быстро приобрести билеты. Первый человек в кассах сказал, что прибыл к арене 8 сентября в 22-30.

Болею за «Арсенал» где-то после финала Лиги чемпионов-2006, проигранного «Барсе». В то время фактически нигде не было информации, кроме «Прессбола». Смотрел за турнирной таблицей. Никогда не получалось вживую увидеть любимую команду. Сейчас нахожусь на седьмом небе от счастья. Когда купил билеты, даже пролил слезу. Правда, пока не знаю, что делать c квитками на «Кельн» и «Црвену Звезду»: либо продам, либо оставлю в качестве сувениров.

Из Лондона ожидается где-то тысяча болельщиков и примерно столько же будет белорусских. Мне не очень понравилась продажа билетов. Ее можно было организовать в онлайне. Я приехал из Гомеля, мой друг – из Мозыря, знаю брестских и могилевских парней. Люди прибыли в Борисов со всех уголков страны, чтобы купить билеты. Мне кажется, это неправильно. На тот же хоккей квитки можно спокойно купить в Ticketpro. Но сравнивать условный «Ак Барс» и «Арсенал» не приходится (на матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов распространять билеты онлайн нельзя из-за запрета УЕФА – прим.).

Возле кассы собралась компания из десяти человек. Все они поддерживают «красных». Их действия координировал Артем:

– Так, парни, здесь мы уже купили билеты. Пойдем за новой партией в другую кассу, – сказал болельщик. – Я был на гостевом матче «Арсенала» в Стамбуле. Не понаслышке знаю лондонских фанов. Англичанам выделили 764 билета, они приедут и спокойно перекричат весь стадион. Мы покажем Борисову и всей Беларуси, как надо болеть.

Возможно, матч в Борисове для БАТЭ станет домашним для команды лишь формально. Хотя не все с этим согласны:

– Уверен, что борисовские болельщики перекричат лондонцев. – заявил Александр. – Так всегда было, есть и будет. К нам никогда не приезжало много фанов других команд. Исключения – Астана и Питер. На «Баварии» было человек 50. У немцев денег нет, что ли? Есть, но не едут. Все боятся нашу дорогую и любимую страну. Ну, пусть у них будет на трибуне голов 150, но нас-то будет 13 тысяч! Жалко, что БАТЭ не подписал Сашу Глеба. Ему было бы приятно, а так дома сидит.

Спустя пару минут я встретил мужчину лет 40 в желтой куртке. Он обсуждал вместе с сыном предстоящие матчи БАТЭ. «Наконец-то нашел борисовского фаната», – подумал я. Но не тут-то было:

– Мы вообще-то пришли посмотреть настоящий футбол, – ответил минчанин. – Игра такая есть. В футбол играют не испанские или итальянские клубы, а именно английские. Но все-таки мы патриоты. Будем сдержанно болеть за БАТЭ и рьяно за «Арсенал». Я отстоял в очереди 4 часа и ни разу не встретил человека, который бы шел ради «желто-синих». На матчах лондонцев мы не бывали. «Канониры» сюда раньше не приезжали, а доходы у нас в стране сами понимаете какие… На БАТЭ мы всегда сможем сходить, а вот на «Арсенал» надо посмотреть именно сейчас. Кстати, мы бы очень хотели съездить вместе с борисовской командой в Лондон. Будем ждать информации на сайте.

Билеты активно раскупали. На вопрос об оставшихся пакетах кассирша качает головой. По пути мне встречались лишь поклонники «Арсенала». Возник вопрос: все желающие приобрели билеты по абонементам либо белорусам действительно интересны только «канониры»?

Трем поклонникам футбола вообще повезло – у парней беспроигрышный вариант:

– Мы за «Арсенал», но есть правило «support your local team». Собираемся болеть за БАТЭ, но если лондонцы победят, тоже будем рады.

Фаны лондонской команды просто оккупировали Борисов. Парни впадали в эйфорию, забирая свои билеты. Болельщик Витя лет 23-х не скрывал радости:

– На матчах «Арсенала» ранее не бывал. Появилась возможность: в 7 утра на маршрутку – и поехал. Прибыл к 9. Думал, уже человек 200 будет стоять. Но к этому времени собралось около 50: 40 из них – из минского фан-клуба «пушкарей». Спустя пять минут пришло еще 100. Скорее всего, на стадионе больше половины людей будут в красных футболках. Хочу увидеть Санчеса и Жиру. Француза я уже увидел во время отбора к ЧМ-2018. Тогда от отеля Marriot к полю федерации побежало где-то две тысячи человек. Было много детишек, которые путали Эвра и Дембеле. Если предматчевая тренировка «канониров» вновь будет проходить в Веснянке, обязательно поеду.

С каждой следующей попыткой найти поклонника БАТЭ, надежд оставалось все меньше. И они снова разрушались:

– Парни, за кого болеете?

– Ну, если тебе надо, можем сказать, что за БАТЭ.

– У меня вообще есть градация, – перебил болельщик своего друга. – Сначала могилевский «Днепр», потом все остальные белорусские клубы, дальше «Арсенал», затем «Реал». Если никто из них не играет, то болею за слабейшую команду.

По итогу мне все-таки удалось найти болельщика желто-синих – спустя целый час приключений. Студент Евгений рассказал о своих ожиданиях:

– Я думаю, мы можем выйти из группы. – уверенно начал он. – Почему нет? Думаю, будет очень много болельщиков «красных». Они не могут выбить билеты на официальный фан-сектор, поэтому покупают на обычные места. Возможно, на матчах с «Кельном» и «Црвеной Звездой» будут полупустые трибуны, потому что поклонникам «канониров» эти встречи неинтересны. Но они планируют перепродавать билеты. Затрудняюсь ответить, чья поддержка будет громче. Я отрицательно отношусь к тому, что одни и те же люди покупают пакеты сначала в одной кассе, а потом идут в другую. Это упущение руководства БАТЭ.