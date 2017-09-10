Лукашенко хочет удвоить население Беларуси: что из этого получится? 5 Лизавета Космач, Ostro.by

10.09.2017, 15:55

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Для стабилизации демографической ситуации, власти должны отказаться от репрессивных методов.

3 августа Лукашенко заявил, что Беларусь может легко вместить населения в 20 миллионов человек, отметив, что человеческий капитал является ключом к экономической безопасности страны.

Но цифры говорят о другом - с 1994 года, когда Лукашенко стал правителем, Беларусь потеряла свыше 700,000 граждан. В последние годы население стабилизировалось на уровне 9,5 млн, в то время как количество трудоспособного населения продолжает снижаться.

Государство предлагает ряд льгот и стимулов для семей, воспитывающих детей, но в целом это не гарантирует надлежащего качества жизни для всех белорусов. Недавний декрет против тунеядцев показал, что белорусский экономика испытывает трудности с социальной защитой, обеспечением устойчивого развития и преодолением бедности.

Общая картина

После окончания Второй мировой войны в 1945 году население Беларуси постоянно росло и достигло максимума в 1993 году с 10,2 миллиона человек. Тенденция изменилась в 1994 году, так как ухудшилась экономическая ситуация и Беларусь, как и другие европейские страны, столкнулась с проблемой депопуляции и быстрого старения. Только около 2010 года население стабилизировалось на уровне 9,5 миллиона человек.

Тем не менее, уровень рождаемости в Беларуси по-прежнему находится ниже уровня смертности - 13 смертей против 9 рожденных на 1000 человек. В прошлом году самый высокий уровень рождаемости, по данным Белстата, был зарегистрирован среди молодых женщин из сельской местности - 256 детей на 1000 женщин.

Население Беларуси в 1951 - 2015 годах

Источник: countrymeters.com

По мнению экспертов BEROC, государственное денежное пособие по уходу за детьми препятствует экономической активности сельского населения. Помощь на одного ребенка превышает прожиточный минимум, что нивелирует мотивацию людей к работе. Молодые женщины предпочитают рождать детей для получения помощи, пренебрегая собственным образовательным и профессиональным развитием.

То, что остается на заднем плане - это качество жизни детей из семей с низким уровнем дохода, которые имеют ограниченные возможности для получения образования и конкурирования за лучшие рабочие места. Эти дети имеют больше шансов попасть в ту же ловушку бедности, что и их родители. Таким образом, сельские регионы остаются маргинализированных и недоразвитыми.

Данные Белстата также показывают, что 75% белорусского населения живет в городах. В 2016 году уровень рождаемости в городах был значительно ниже, чем в сельской местности - 68 детей на 1000 женщин.

Какие цифры действительно имеют значение?

Проблема депопуляции беспокоит белорусского правителя уже в течение нескольких лет. В своем недавнем заявлении по поводу демографической ситуации он повторил тезис о 20 миллионах белорусов и потребовал чиновников на всех уровнях повысить приоритетность рождаемости. Однако численность населения сама по себе не гарантирует экономического процветания страны.

В Индексе развития человеческого потенциала ООН Беларусь занимает 52-м место. Страны с сопоставимой численностью населения, такие как Швейцария, Швеция или Австрия занимают в нем 2, 14 и 24 место соответственно.

Для того, чтобы прогнозировать возможные демографические тенденции и их экономический эффект, нужно смотреть на количество трудоспособного населения. По данным Белстата, с 2010 года общее число населения оставалась стабильной на уровне около 9,5 миллионов, но количество лиц трудоспособного возраста снизилась с 5,8 млн до 5,4 млн. В начале 2017 года на каждые 1000 человек приходилось 443 пенсионеры.

Старение населения является предметом для беспокойства в правительстве, которое должно поддерживать социальную систему на плаву. На сегодняшний день Беларусь инициировала пенсионную реформу и начала реализацию программы демографической безопасности, направленную на поддержку семей с детьми. В долгосрочной перспективе планы удвоить численность населения направлены на поддержание текущей социальной модели.

Тем не менее, последние события вокруг декрета о тунеядцах показали, что для достижения этой цели правительство желает установить более строгий контроль за деятельностью всех трудоспособных белорусов. Новая версия закона о тунеядцах должна появиться в октябре 2017 года. Недавно Министерство труда и социальной защиты также объявило о замене текущего номера социального обеспечения новой идентификационной картой.

Это карта будет подключена к централизованной информационной системе, способной отслеживать трудовую деятельность каждого гражданина. Таким образом, правительство надеется заставить всех работающих белорусов платить за социальные услуги, особенно если они работают неофициально и уклоняются от уплаты налогов.

Однако, как отметил политолог Валерий Карбалевич, эти меры выглядят как попытка государства "закрепостить" все трудоспособное население. Они вряд ли будут способствовать желанию людей иметь больше детей и не смогут снизить эмиграцию из Беларуси.

Молодые образованные белорусы едут за границу в поисках учебы и работы. Другие готовят такие варианты для будущего: недавно белорусские СМИ сообщили, что около 50% всех выпущенных карт поляка - свыше 100.000 - принадлежат белорусским гражданам.

Проблемы в области устойчивого развития

Если сценарий Лукашенко с достижением цифры 20 миллионов белорусов сбудется, Беларусь может столкнуться с другим типом проблем. Независимый экономист Михаил Залесский предупреждает, что нынешняя социальная система позволит обеспечить в лучшем случае 6 миллионов.

Кроме того, рост населения будет оказывать давление на белорусскую экологию и сельское хозяйство. Эксперты отмечают опасность существующего потребительского подхода к природопользованию. По словам Ланы Семенас, координатора инициативы органического фермерства "агрокультуры", Беларусь сможет произвести достаточное количество пищи для 20 миллионов людей только в том случае, если перейдет на устойчивые методы ведения сельского хозяйства. В частности, это касается крупных предприятий животноводства.

Белорусские демографические проблемы имеют много общего с другими европейскими государствами, которые борются со старением населения и низким уровнем рождаемости. Однако белорусский подход к этим вопросам представляется поверхностным, так как правительство склонно оценивать человеческий капитал в количественном виде, что загоняет сельских жителей в ловушку бедности. Правительство также не обращает внимания на утечку мозгов и миграционные тенденции.

Для того, чтобы стабилизировать демографическую ситуацию, правительство Беларуси должно отказаться от репрессивных методов, либерализовать предпринимательскую деятельность, преодолеть разрыв между городом и деревней, а также инвестировать в образовательные инициативы для роста человеческого капитала.

Лизавета Космач, Ostro.by