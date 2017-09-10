Лукашенко хочет удвоить население Беларуси: что из этого получится?5
- Лизавета Космач, Ostro.by
- 10.09.2017, 15:55
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Для стабилизации демографической ситуации, власти должны отказаться от репрессивных методов.
3 августа Лукашенко заявил, что Беларусь может легко вместить населения в 20 миллионов человек, отметив, что человеческий капитал является ключом к экономической безопасности страны.
Но цифры говорят о другом - с 1994 года, когда Лукашенко стал правителем, Беларусь потеряла свыше 700,000 граждан. В последние годы население стабилизировалось на уровне 9,5 млн, в то время как количество трудоспособного населения продолжает снижаться.
Государство предлагает ряд льгот и стимулов для семей, воспитывающих детей, но в целом это не гарантирует надлежащего качества жизни для всех белорусов. Недавний декрет против тунеядцев показал, что белорусский экономика испытывает трудности с социальной защитой, обеспечением устойчивого развития и преодолением бедности.
Общая картина
После окончания Второй мировой войны в 1945 году население Беларуси постоянно росло и достигло максимума в 1993 году с 10,2 миллиона человек. Тенденция изменилась в 1994 году, так как ухудшилась экономическая ситуация и Беларусь, как и другие европейские страны, столкнулась с проблемой депопуляции и быстрого старения. Только около 2010 года население стабилизировалось на уровне 9,5 миллиона человек.
Тем не менее, уровень рождаемости в Беларуси по-прежнему находится ниже уровня смертности - 13 смертей против 9 рожденных на 1000 человек. В прошлом году самый высокий уровень рождаемости, по данным Белстата, был зарегистрирован среди молодых женщин из сельской местности - 256 детей на 1000 женщин.
По мнению экспертов BEROC, государственное денежное пособие по уходу за детьми препятствует экономической активности сельского населения. Помощь на одного ребенка превышает прожиточный минимум, что нивелирует мотивацию людей к работе. Молодые женщины предпочитают рождать детей для получения помощи, пренебрегая собственным образовательным и профессиональным развитием.
То, что остается на заднем плане - это качество жизни детей из семей с низким уровнем дохода, которые имеют ограниченные возможности для получения образования и конкурирования за лучшие рабочие места. Эти дети имеют больше шансов попасть в ту же ловушку бедности, что и их родители. Таким образом, сельские регионы остаются маргинализированных и недоразвитыми.
Данные Белстата также показывают, что 75% белорусского населения живет в городах. В 2016 году уровень рождаемости в городах был значительно ниже, чем в сельской местности - 68 детей на 1000 женщин.
Какие цифры действительно имеют значение?
Проблема депопуляции беспокоит белорусского правителя уже в течение нескольких лет. В своем недавнем заявлении по поводу демографической ситуации он повторил тезис о 20 миллионах белорусов и потребовал чиновников на всех уровнях повысить приоритетность рождаемости. Однако численность населения сама по себе не гарантирует экономического процветания страны.
В Индексе развития человеческого потенциала ООН Беларусь занимает 52-м место. Страны с сопоставимой численностью населения, такие как Швейцария, Швеция или Австрия занимают в нем 2, 14 и 24 место соответственно.
Для того, чтобы прогнозировать возможные демографические тенденции и их экономический эффект, нужно смотреть на количество трудоспособного населения. По данным Белстата, с 2010 года общее число населения оставалась стабильной на уровне около 9,5 миллионов, но количество лиц трудоспособного возраста снизилась с 5,8 млн до 5,4 млн. В начале 2017 года на каждые 1000 человек приходилось 443 пенсионеры.
Старение населения является предметом для беспокойства в правительстве, которое должно поддерживать социальную систему на плаву. На сегодняшний день Беларусь инициировала пенсионную реформу и начала реализацию программы демографической безопасности, направленную на поддержку семей с детьми. В долгосрочной перспективе планы удвоить численность населения направлены на поддержание текущей социальной модели.
Тем не менее, последние события вокруг декрета о тунеядцах показали, что для достижения этой цели правительство желает установить более строгий контроль за деятельностью всех трудоспособных белорусов. Новая версия закона о тунеядцах должна появиться в октябре 2017 года. Недавно Министерство труда и социальной защиты также объявило о замене текущего номера социального обеспечения новой идентификационной картой.
Это карта будет подключена к централизованной информационной системе, способной отслеживать трудовую деятельность каждого гражданина. Таким образом, правительство надеется заставить всех работающих белорусов платить за социальные услуги, особенно если они работают неофициально и уклоняются от уплаты налогов.
Однако, как отметил политолог Валерий Карбалевич, эти меры выглядят как попытка государства "закрепостить" все трудоспособное население. Они вряд ли будут способствовать желанию людей иметь больше детей и не смогут снизить эмиграцию из Беларуси.
Молодые образованные белорусы едут за границу в поисках учебы и работы. Другие готовят такие варианты для будущего: недавно белорусские СМИ сообщили, что около 50% всех выпущенных карт поляка - свыше 100.000 - принадлежат белорусским гражданам.
Проблемы в области устойчивого развития
Если сценарий Лукашенко с достижением цифры 20 миллионов белорусов сбудется, Беларусь может столкнуться с другим типом проблем. Независимый экономист Михаил Залесский предупреждает, что нынешняя социальная система позволит обеспечить в лучшем случае 6 миллионов.
Кроме того, рост населения будет оказывать давление на белорусскую экологию и сельское хозяйство. Эксперты отмечают опасность существующего потребительского подхода к природопользованию. По словам Ланы Семенас, координатора инициативы органического фермерства "агрокультуры", Беларусь сможет произвести достаточное количество пищи для 20 миллионов людей только в том случае, если перейдет на устойчивые методы ведения сельского хозяйства. В частности, это касается крупных предприятий животноводства.
Белорусские демографические проблемы имеют много общего с другими европейскими государствами, которые борются со старением населения и низким уровнем рождаемости. Однако белорусский подход к этим вопросам представляется поверхностным, так как правительство склонно оценивать человеческий капитал в количественном виде, что загоняет сельских жителей в ловушку бедности. Правительство также не обращает внимания на утечку мозгов и миграционные тенденции.
Для того, чтобы стабилизировать демографическую ситуацию, правительство Беларуси должно отказаться от репрессивных методов, либерализовать предпринимательскую деятельность, преодолеть разрыв между городом и деревней, а также инвестировать в образовательные инициативы для роста человеческого капитала.
Лизавета Космач, Ostro.by