Оптимизация по-белорусски 1 10.09.2017, 19:26

2,139

Как в Молодечненском райисполкоме уменьшили количество госслужащих.

С начала года Лукашенко дал правительству поручение – оптимизировать систему органов государственного управления.

Как проходит этот процесс в Молодечненском районном исполнительном комитете и каков портрет госслужащего, kraj.by рассказала начальник отдела организационно-кадровой работы Татьяна Шафалович.

Перераспределили должности, пенсионеров отправили на заслуженный отдых

По словам нашей собеседницы, проводить оптимизацию было решено по двум направлениям. В первую очередь, численность сотрудников уменьшили за счет передачи и объединения дублирующих функций, перераспределения должностей, небольшого изменения структуры.

– В результате этих действий число работников у нас сократилось на 15%. Более того, мы уменьшили количество людей пенсионного возраста с 13% до 3,5 %. Из них кто-то ушел в отставку, – отметила Татьяна Шафалович, – кто-то – по соглашению сторон.

Смена статуса: из госслужащего – в обслуживающего аппарат

– 18% наших работников были выведены из категории госслужбы. Это значит, что вместо государственно-властных функций на них возложили функции по обеспечению деятельности и техническому обслуживанию райисполкома. Людям предложили перейти в другую категорию, но они имели право отказаться и уволиться в связи с изменением существенных условий труда. Так поступили четыре человека. При этом все они сейчас трудоустроены

Новые назначения: кто ушел и кто пришел?

В августе в связи с окончанием контракта с должности заместителя председателя Молодечненского райисполкома по архитектуре и строительству ушел Вадим Царь. В настоящее время его функции исполняет заместитель председателя райисполком, курирующий вопросы жилищного и коммунального хозяйства Олег Хлебовец.

– Это не значит, что отделы объединили, – подчеркнула Татьяна Шафалович. – У нас пока открыта вакансия зампреда по строительству. Но так как вопросы строительства, архитектуры и землепользования одни из самых насущных для жителей района, я бы хотела, чтобы люди знали, к кому обращаться. Эти полномочия переданы Олегу Хлебовцу. И так будет до тех пор, пока не утвердится структура райисполкома.

С августа, по информации начальника отдела организационно-кадровой работы райисполкома, сменился начальник управления делами райисполкома. На место Владимира Комаровского, ставшего начальником другого отдела, пришла Анжела Дрозд.

В связи с оптимизацией сменился заместитель начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома. Им стал Славомир Зубрицкий, который раньше был специалистом в этом же отделе.

В управлении по труду изменился весь состав работников за исключением одного заместителя. Возглавила управление Елена Борода. Заместителем по вопросам пенсионного и материально-бытового обеспечения стала Людмила Пожарицкая, вопросы трудовых отношений теперь курирует Людмила Мисуно.

Кадровые перестановки затронули и сельские исполнительные комитеты. Председатели Чистинского сельсовета Анатолий Петюшик и Лебедевского сельсовета Леонид Семашкевич достигли пенсионного возраста и по праву госслужащего ушли в отставку. На их место пока назначили исполняющих обязанности – бывшего директора торгового дома «Забудова» Павла Филистовича и бывшую заведующую сектором в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Тамару Дудич.

– Председатели у нас избираются, поэтому по закону до выборов местных «cоветов депутатов», которые пройдут в феврале следующего года, они будут исполнять обязанности, – отметила собеседница.

Портрет госслужащего: образование, возраст, пол

По словам Татьяны Шафалович, после оптимизации коллектив Молодечненского райисполкома омолодился. Лишь 3% (а это шесть человек) от общего числа сотрудников составляют люди пенсионного возраста.

Большинство сотрудников Молодечненского райисполкома – это женщины. Средний возраст чиновника – 40 лет. Самому молодому работнику райисполкома – 26 лет.

– Все наши работники имеют высшее образование в соответствии с занимаемой должностью, многие прошли повышение квалификации в Академии управления при Лукашенко, – уточнила Татьяна Шафалович.

Она также подчеркнула: оптимизация – не разовое мероприятие. Процесс запустили еще зимой 2017-го и планируется, что он продлится до конца текущего года.