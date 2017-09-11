Белорусы - одни из лидеров по посещению Украины

Белорусы - одни из лидеров по посещению Украины5
- 11.09.2017, 21:11
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Количество белорусов, посетивших Украину, в этом году выросло на 55%.
Количество белорусов, посетивших Украину, в этом году выросло на 55%. В первом полугодии 2017 года в нашу южную соседку приехало 1 миллион 48 тысяч граждан Беларуси. В прошлом году в январе-июне было всего 674 тысячи.
Как информирует Министерство экономического развития и торговли Украины, кроме белорусов стали чаще приезжать турки (на 31,5%), израильтяне (30,5%), немцы (24,2%). По количеству граждане Беларуси занимают второе место, на первом — граждане Молдовы, которых в этом году побывало в Украине более 2 млн человек (всего на 1,3% больше, чем было в первом полугодии в прошлом году).
Белорусы оказались в лидерах среди иностранцев, которые приехали в Украину как туристы. При этом количество туристов из Беларуси, Турции, России, Израиля, США, Германии, Италии и Великобритании снижается. Больше стало приезжать туристов из Бельгии и Швейцарии.
Предполагается, что белорусов привлекает в Украине недорогой отдых, а также то, что ситуация там стала более стабильной.