Ликеро-водочный завод в Климовичах объявил себя банкротом 11 12.09.2017, 9:53

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Армия готовых протестовать белорусов в регионах пополнилась новыми «новобранцами».

Еще больше безработных в провинции: Климовичский ликеро-водочный завод устал бороться за выживание и подал заявление о банкротстве. Могилевский областной суд начал рассматривать дело на прошлой неделе, но никакой информации о результатах пока нет — руководство завода комментировать ситуацию отказывается, сообщает «Белсат».

Местные: бывало, делали на заводе и в три смены, даже ночью

Теперь же предприятие работает с убытками, а попытки спасти ситуацию не принесли результата.

Два года назад Климовичский ликеро-водочный завод попал под крыло алкогольного холдинга «Минск Кристалл групп», которым управляет компания «Минск Кристалл». Указ о создании холдинга подписал Лукашенко — мол, это оптимизирует рынок отечественного алкоголя и поможет продвигать его за границей.

Однако за последние годы Климовичский ликеро-водочный окружали преимущественно плохие новости: работников сокращали, задерживали зарплаты, предприятие даже попало на газетные полосы из-за скандала с новой итальянской линией: на её потратили немалые деньги, но она долго стояла без дела.

«Тяжесть набранных кредитов тянет предприятие на дно. Директор же БелаПАН сказал — мы не можем даже налоги платить», — объясняет независимый журналист Сергей Аржанцев.

Работу найти почти невозможно

Если ликеро-водочный завод все же признают банкротом и закроют, в Климовичах появится более полутысячи безработных, а найти другое место в городе или хотя бы в районе — испытание не из простых.

«Город никак не развивается, если честно. Все в упадке, безработица, повсюду сокращают. Все колхозы стоят, работы нигде нет, это я вам говорю как есть, ищу третий месяц — зовут в Россию. В Россию не хочу, хочу работать дома. Пошел в колхоз Климовичский — никто нигде не берет».

«ЛВЗ, говорят, банкрот. В общей сложности в будущем, скорее всего, если он обанкротится, не знаю, как и за что мы будем жить здесь, в Климовичах», — доводят местные жители.

По району прокатилась волна сокращений и ликвидаций предприятий

Так, закрыли жилищно-коммунальное предприятие со штатом 200 человек, на Михалинском спиртовом заводе вместо сотни работников остался один — охранник.

По данным последней переписи, в Климовичах живут 16,5 тысяч человек, а из крупных предприятий, кроме ликеро-водочного, остались заводы извести и хлебный. Но местные говорят, что и там массово сокращают людей, а средняя зарплата составляет около 250 рублей.