Вячеслав Пилипук: Будем стучать во все двери, чтобы защитить белорусских ИП от чужаков 1 12.09.2017, 15:09

Вячеслав Пилипук

Фото: belgazeta.by

Условия для работы должны быть равными для всех.

Заместитель председателя РОО «Перспектива» Вячеслав Пилипук рассказывает «Радыё Рацыі», выровнялись ли условия работы для белорусских и азиатских предпринимателей.

В колокола белорусские предприниматели начали бить не сегодня. Они рассказывали, что в Минске и регионах массово стали появляться товары на ярмарках от азиатских торговцев, преимущественно граждан Кыргызстана. При этом у последних нередко вообще отсутствовали документы на товар.

- После того, как мы обратили внимание на проблему, антимонопольные органы прислали нам ответ, что они проверили азиатских предпринимателей и нашли некоторые нарушения правил ведения торговли. Были проблемы с сертификатами, товар не пробивался через кассовый аппарат... Хотя азиаты работают по-прежнему, их деятельность не приостановлена. Возможно, им дали рекомендации устранить нарушения.

Понятно, что просто так белорусский рынок они не оставят, поскольку имеют за счет низких цен хорошую прибыль.

- Одним словом, теперь они работают на законных основаниях?

- В этой ситуации есть один интересный момент. Дело в том, что иностранным гражданам разрешается несколько дней в месяц торговать без документов. Вот некоторые и пользуются этим. Несколько дней один торговец из Азии работает без документов, затем его сменяет другой, и так по цепочке. Поэтому мы по-прежнему будем стучаться во все двери, чтобы переломить ситуацию, так как белорусские предприниматели находятся в дискриминационном состоянии.

Мы не против, чтобы азиатские торговцы работали в Беларуси, но условия для работы должны быть равными для всех. Надо уважать те правила и законы, которые установлены для всей предпринимательской среды.