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Власти не увидели «азиатских» магазинов в Беларуси

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  • 9.09.2017, 8:45
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Фото: bymedia.net

МАРТ просит у «Песпективы» адреса «азиатских» магазинов.

Лидер «Перспективы» Анатолий Шумченко опубликовал фото письма, полученного из Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В министерстве «Перспективу» просят «в целях оптимизации временных и трудовых затрат» предоставить сведения о местонахождении торговых объектов и их реквизитах.

«Минторг обратился в РОО «Перспектива». Стоит отметить, что организация уже передала туда в августе адреса порядка 80 магазинов гостей из Средней Азии. Тогда это просьба носила неофициальный характер. Теперь решили оформить письмом», — пишет на своей странице в Фейсбуке Анатолий Шумченко.

Напомним, выходцы из Средней Азии буквально ворвались на белорусский рынок, обосновавшись в нише самого дешевого ширпотреба. Сегодня их торговые точки открыты почти во всех райцентрах, а сверхнизкие цены делают невозможным белорусским ИП конкурировать с восточными гостями. Но все указывает на то, что залог их коммерческого успеха - покровительство местных властей и открытое нарушение законов Беларуси и ЕАЭС.


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