В здание еврейского центра в Москве бросили «коктейли Молотова»
- 13.09.2017, 14:35
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Возгорание было быстро ликвидировано.
Неизвестный забросал здание Федерации еврейских общин в Москве «коктейлями Молотова».
Об этом сообщает российское информационное агентство «Интерфакс».
Также на сайте YouTube было опубликовано видео данного инцидента.
«Поступило сообщение, что на улице Образцова неизвестные бросили бутылки с неустановленной жидкостью в фасад здания», - сказал сотрудник пресс-службы московского главка полиции.
На видео заметно, что неизвестный мужчина поджог и бросил в здание минимум 3 бутылки с зажигательной смесью.
Отмечается, что в результате данного инцидента возникло небольшое возгорание. Никто не пострадал.