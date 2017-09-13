В здание еврейского центра в Москве бросили «коктейли Молотова» 13.09.2017, 14:35

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Возгорание было быстро ликвидировано.

Неизвестный забросал здание Федерации еврейских общин в Москве «коктейлями Молотова».

Об этом сообщает российское информационное агентство «Интерфакс».

Также на сайте YouTube было опубликовано видео данного инцидента.

«Поступило сообщение, что на улице Образцова неизвестные бросили бутылки с неустановленной жидкостью в фасад здания», - сказал сотрудник пресс-службы московского главка полиции.

На видео заметно, что неизвестный мужчина поджог и бросил в здание минимум 3 бутылки с зажигательной смесью.

Отмечается, что в результате данного инцидента возникло небольшое возгорание. Никто не пострадал.