Где в Беларуси дороже и дешевле всего выжить 6 13.09.2017, 19:25

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Сколько стоят продукты питания из потребительской корзины в разных регионах страны.

Intex-press посчитала, сколько стоят продукты питания из потребительской корзины в разных регионах страны, и сравнила стоимость месячного пайка трудоспособного белоруса со средней зарплатой в областях и Минске.

В Беларуси существуют минимальный набор продуктов, необходимый для жизнедеятельности человека, – потребительская корзина. Наполняемость этой корзины разная для детей, пенсионеров, трудоспособных людей и других.

В месячный паек трудоспособного белоруса включены 42 наименования продуктов питания. Сколько чего положено, расписано по граммам. Так, власти определили, что в месяц, чтобы выжить, белорус должен съедать полкило макарон, 150 граммов пшенки или перловки, 10 кг картошки, выпивать 2,4 литра фруктового сока и т.д.

Несмотря на то, что такие нормативы одинаковы для всех жителей страны, цены на товары из потребительской корзины в разных областях разные. Берем данные статистики о стоимости продуктов питания в августе 2017 года и считаем, где месячный минимальный паек самый дорогой, а где – самый дешевый.

Получается, что дороже всего потребительская корзина для трудоспособного человека обойдется в столице – почти 165 рублей в месяц. В Минске по сравнению с областями самая дорогая говядина, соленая сельдь, яйца, мука, животный жир, сухофрукты и маргарин. При этом в столице самая дешевая вареная колбаса, чай.

Дешевле всего потребительская корзина в Брестской области – чуть больше 150 рублей в месяц. На Брестчине самое дешевое в стране куриное мясо, животное масло и сухофрукты.

Стоимость продуктов питания из потребительской корзины для трудоспособного человека

(по ценам августа 2017 года)

Минск – 164,9 рубля

Могилевская область – 161,2 рубля

Витебская область – 159,4 рубля

Минская область – 157,5 рубля

Гомельская область – 154,9 рубля

Гродненская область – 154,1 рубля

Брестская область – 150,2 рубля

Правда, если посчитать стоимость продовольственной корзины по отношению к средней зарплате, Минск получается не таким уж и дорогим городом, а Брестская область – не самым дешевым регионом страны. Так, стоимость продуктов питания из потребительской корзины для трудоспособного человека в Минске составляет всего 14,4% от средней столичной получки, в то время как в Витебской области – почти 23% от зарплаты в этом регионе. На Брестчине на продукты из потребительской корзины трудоспособный белорус в месяц потратит 20,9% заработка.

Сколько продуктовых потребительских корзин может себе позволить житель каждой области и Минска на среднюю зарплату

Минск – 6,9

Минская область – 5,3

Брестская и Гомельская области – 4,8

Гродненская область – 4,7

Витебская и Могилевская области – 4,4

Какие продукты питания входят в потребительскую корзину для трудоспособного белоруса (на месяц)

курица – 1,5 кг

рыба и колбасные изделия – по 1 кг

свинина – 600 г

говядина – 1,7 кг

соленая сельдь – 300 г

яйца – 2 десятка

хлеб – 9,7 кг (6 кг ржаного и 3,7 кг пшеничного)

крупы – 660 г (по 180 г овсяной и гречневой и по 150 г пшенной и перловой)

макароны и рис – по 460 г

овощи: 10 кг картошки, по 1,5 кг огурцов и помидоров, по 1,8 кг моркови и свеклы, 2,4 кг капусты и 1,5 кг других овощей

молочные продукты: 5,5 л молока, 4,5 л кисломолочных продуктов, 0,5 л сметаны, 200 г сыра, 1 кг творога

соль – 300 г

чай – 66 г

сахар – 2,1 кг

сок фруктовый – 2,4 л

мука пшеничная – 0,7 кг

масло растительное – 600 г

фрукты и сухофрукты – 3,8 кг

масло (растительное, животное, маргарин) – 1,6 кг

субпродукты – 200 г

мука – 660 г

кондитерские изделия – 1,5 кг