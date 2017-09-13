«Даже на рюмку не хватает» 7 13.09.2017, 22:05

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Фото: realt.onliner.by

Как живет Дрибин - райцентр, который вырос вдвое.

Дрибин - центр образованного в 1989 году района. Статус городского поселка получил в середине 90-х. Это и подтолкнуло к развитию: за годы независимости население здесь выросло на сто процентов - и это самый лучший показатель из всех райцентров страны, пишет «Радыё Свабода».

Дрибин находится на Могилевщине, около белорусско-российской границы. В 1992 году здесь жили 1,5 тысячи жителей, в 1997 - 2,5 тысячи, сейчас - почти 3 тысячи, но в последние годы население сокращается.

Местечко впервые упоминается во времена Великого Княжества Литовского. В 1660 году войско нашего земляка Павла Яна Сапеги победило россиян. В 1708 году восточные соседи отомстили и сожгли Дрибин. В состав России - сначала империи, а затем РСФСР - он входил на протяжении 150 лет.

Мы заезжали в Дрибин со стороны Рясны на автобусе Могилев - Горки. Перед глазами пассажиров висит обещание прийти к победе коммунистического труда.

Слева на въезде находятся постройки ОАО «Дрибин-Агро». На подходе даже было сомнение, работает ли здесь кто-то - выглядят заброшенными.

Встречаем двух женщин - Аллу и Веру. Они показывают, где хранят зерно, где кормят телят. - Я родилась в районе, а тут вышла замуж и осталась. Весь трудовой стаж - в Дрибинским колхозе. Работаю ежедневно с утра и до вечера, - говорит Алла. В резиновых сапогах, синем плаще и платке женщина подметала пол в амбаре, когда мы пришли.

Ее начальница добавляет, что в Дрибине нет ни одного завода - трудно найти работу и получать приемлемый заработок. - Есть такое выражение - «Россия-матушка». Стремятся туда уехать на работу. Мой сын там почти десять лет был - год как вернулся и собирается в Могилеве работать. Правитель пообещал, что должно появиться много работы в строительной сфере. А здесь не жизнь, - подытоживает собеседник.

Вера Михайловна добавляет, что в Дрибинским колхозе всего работают около 150 человек. Зарплаты маленькие, но платят вовремя. Основной покупатель - государство. Производство окупается.

Напротив «Дрибин-Агро» - новые многоквартирные жилые дома. В пристройке к одному из них базируется ЧПУП «Суражен». С 2011-го по 2015-й здесь производили продукцию для Мilavitsa. Позже создали собственную марку Falbone. Штат и зарплаты стали меньше. В цех попасть не удалось. Несмотря на рабочий день, двери заперты.

В глубине жилого квартала встречаем Валерия Константиновича. Он делает веник из березы в своем гараже - готовится к завтрашней бане. Мужчина родился и живет всю жизнь в Дрибине. Работал крановщиком, водителем в ЖКХ - имеет стаж 43 года. Сейчас на пенсии - получает 290 рублей, но по 150 ежемесячно отдает на лекарства.

- Все предприятия, которые были, отдали под Горки: сделали филиалы, половину людей посокращали. Более-менее зарабатывать можно только в ЖКХ - около 400 рублей. В среднем по Дрибине получают около 250. Жена работает в торговле: раньше имела 600, сейчас те же 250. Больше в Россию едут на работу, но многие в Могилев или Минск. Ведь на рюмку даже не хватает. Не жаловатся, а кричать надо.

На прощание Валерий показывает, что мы должны увидеть: ближе к центру уже около 20 лет строится православная церковь, но богослужения в ней уже проходят. Рядом еще один долгострой - кинотеатр. А вот у его гаража - заброшенная котельная. Ее построили в 1990-х годах, но она так и не заработала. Сейчас вся разграблена, даже сторожа убрали, так как нечего охранять.

Здесь же и новая детская площадка. Ее сделали в начале сентября на деньги ООН и Евросоюза.

Заходим в местную баню, куда собирается наш последний собеседник. Здание открыто - ежедневно здесь работает парикмахерская, а в саму баню прийти можно только по субботам. Цена - 3 рубля за полтора часа.

Встречаем парикмахер Татьяну. Она работает здесь 16 лет. - Баня пользуется спросом. Она хорошая и дешевая. Приезжают из деревень и Горок. По субботам также работает кафе с разливным пивом и квасом. Люди есть всегда: на сеанс обычно приходят около 50 человек. Ежедневная работа была бы нерентабельной, поэтому только по субботам. А мы стрижем ежедневно и почти всегда заняты.

Женщина добавляет, что в Дрибине в основном получают по 250 рублей. Работодатели стараются брать не на контракт, а согласно договору.

Центральная часть города выглядит прилично. Все административные здания новые. Они находятся в одном месте, возле главной площади. Самое большое - с часовой башней - райисполком. Рядом - отель и Дом культуры. Памятника Ленину нет.

На фоне административных новостроек выделяется школа искусств - одно из самых старых зданий Дрибина.

- В целом в районе население сокращается, - говорит нам Ольга Степановна, которую застали на входе в Дом быта и торговли. - Было 13 тысяч, сейчас около 10, а может и того нет. Планы построить какой-то завод были, но до дела не дошло, поэтому работать особо негде - молодежь уезжает сразу после школы. А я окончила минский финансово-экономический техникум, приехала в Дрибин по распределению, вышла здесь замуж и осталась.