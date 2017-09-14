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Каждый желающий мог поговорить со звездами шоу-бизнеса США

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  • 14.09.2017, 11:24
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Американские знаменитости за час собрали $14,5 миллионов на благотворительном марафоне.

Благотворительный телемарафон по сбору средств для пострадавших в результате стихийного бедствия показывали все ведущие американские телеканалы, включая ABC, CBS, NBC, FОХ, а также кабельные сети, сообщает ntv.ru.

Открыл марафон, трансляция которого велась сразу из нескольких студий в разных городах США, Стиви Уандер, исполнивший песню Lean on Me.

Выступали также Ашер, поп-певица Терри Келли, Дэйв Мэтьюс. В длившемся час телемарафоне также приняли участие звезды Голливуда Джордж Клуни, Том Хэнкс, Николь Кидман, Роберт де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Джулия Робертс, а также Бейонсе, Джастин Бибер, Барбра Стрейзанд и другие представители шоу-бизнеса. Они исполняли песни, выражали соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также принимали телефонные звонки американцев.

Во время часовой трансляции было собрано более 14,5 млн долларов. Сбор средств решено было не прекращать и после завершения трансляции, поэтому собранная в итоге сумма окажется больше. Собранные средства распределят между несколькими благотворительными фондами, занимающимися оказанием помощи пострадавшим в результате двух разрушительных ураганов. Многие из знаменитых участников благотворительной акции уже сделали крупные пожертвования и теперь призвали американцев последовать своему примеру.

Напомним, «Харви» обрушился на штат Техас в ночь на 26 августа. В результате урагана и вызванных им масштабных наводнений погибли не менее 70 человек. Ураган «Ирма» добрался до Флориды 10 сентября, вызвав до этого масштабные разрушения на разных островах и территориях Карибского бассейна. Жертвами этого урагана, по последним данным, считаются 55 человек. Не исключено, что эта цифра будет значительно больше.


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