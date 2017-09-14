Активисты профсоюза РЭП из Глубокого поддержали Игоря Комлика 14.09.2017, 14:40

Игорь Комлик

Жители Глубокого присоединились к волне солидарности с политзаключенным.

Глубокские члены независимого профсоюза РЭП отправили открытки политзаключенному Игорю Комлику и поддержали его, передает «Радыё Рацыя».

Напомним, 2 августа 2017 года сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси провели обыск и изъятие компьютеров и финансовых документов в офисе профсоюза РЭП.

Были задержаны председатель РЭП Геннадий Федынич и бухгалтер Игорь Комлик. Федынич был допрошен и отпущен, а Игорь Комлик оставался под стражей. Правозащитные организации Беларуси 3 августа заявили, что считают Игоря Комлика политзаключенным.