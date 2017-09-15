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Касперского вызвали в Конгресс США

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  • 15.09.2017, 7:41
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Слушания в комитете по науке, космосу и технологиям назначены на 27 сентября.

Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский согласился дать показания на слушаниях в комитете Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям. Об этом он написал в своем Twitter в четверг, 14 сентября. Касперский добавил, что надеется успеть получить визу в США. Слушания назначены на 27 сентября.

Ранее, 13 сентября, стало известно, что Министерство внутренней безопасности США предписало всем федеральным учреждениям и агентствам подготовиться к удалению программного обеспечения "Лаборатории Касперского" из своих информационных систем.

Власти США подозревают компанию в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Сам Евгений Касперский неоднократно отрицал любую связь с любым правительством, подчеркивая, что он не собирается оказывать кому бы то ни было помощь в осуществлении кибершпионажа.


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