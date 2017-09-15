Касперского вызвали в Конгресс США 3 15.09.2017, 7:41

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Слушания в комитете по науке, космосу и технологиям назначены на 27 сентября.

Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский согласился дать показания на слушаниях в комитете Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям. Об этом он написал в своем Twitter в четверг, 14 сентября. Касперский добавил, что надеется успеть получить визу в США. Слушания назначены на 27 сентября.

I have accepted invitation to testify before US House of Representatives & address allegations about KL. Hope to get expedited visa. pic.twitter.com/Z24emERmnn — Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) 14 сентября 2017 г.

Ранее, 13 сентября, стало известно, что Министерство внутренней безопасности США предписало всем федеральным учреждениям и агентствам подготовиться к удалению программного обеспечения "Лаборатории Касперского" из своих информационных систем.

Власти США подозревают компанию в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Сам Евгений Касперский неоднократно отрицал любую связь с любым правительством, подчеркивая, что он не собирается оказывать кому бы то ни было помощь в осуществлении кибершпионажа.