Редчайших белых жирафов сняли на видео
- 15.09.2017, 13:39
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Мать с детенышем были запечатлены в Гарисса Каунти в Кении.
В Гарисса Каунти в Кении были сняты на видео редчайшие белые жирафы - мать и ее детеныш, сообщает korrespondent.net.
Видео было сделано зоозащитниками и является третьим свидетельством существования в природе этих жирафов.
Несмотря на то, что животные являются полностью белыми, все же заметны определенные контуры пятен, которые являются ключевым элементом привычного окраса жирафов.