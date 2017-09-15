Редчайших белых жирафов сняли на видео 15.09.2017, 13:39

1,434

Мать с детенышем были запечатлены в Гарисса Каунти в Кении.

В Гарисса Каунти в Кении были сняты на видео редчайшие белые жирафы - мать и ее детеныш, сообщает korrespondent.net.

Видео было сделано зоозащитниками и является третьим свидетельством существования в природе этих жирафов.

Несмотря на то, что животные являются полностью белыми, все же заметны определенные контуры пятен, которые являются ключевым элементом привычного окраса жирафов.