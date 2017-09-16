закрыть
16 сентября 2017, суббота, 9:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорус Вячеслав Хоронеко установил три мировых рекорда

  • 16.09.2017, 9:22
Вячеслав Хоронеко

Теперь их у спортсмена – 153.

15 сентября знаменитый белорусский силач Вячеслав Хоронеко, семикратный лауреат Книги рекордов Гиннеса, установил три мировых рекорда.

Его выступление состоялось в рамках Всемирной олимпиады по гиревому триатлону, которая проходит в Витебске с 14 по 17 сентября, пишет Трибуна.

В гиревом марафоне (жим лежа в течение часа гири весом 32 кг) Хоронеко поднял снаряд 2441 раз (предыдущий рекорд составлял 1430 подъемов).

Попутно белорусский атлет побил еще два рекорда. В полумарафоне (жим лежа в течение 30 минут гири весом 32 кг) он совершил 1400 подъемов (предыдущий рекорд – 725) и в мини-марафоне (жим лежа в течение 15 минут гири весом 32 кг) поднял снаряд 777 раз (предыдущий рекорд – 420).

Теперь на счету Вячеслава Хоронеко 153 мировых рекорда в экстремальном поднятии тяжестей.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко