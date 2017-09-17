закрыть
17 сентября 2017, воскресенье, 17:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: На полигоне «Запада-2017» отработали нанесение авиаудара

1
  • 17.09.2017, 17:12
  • 1,264
Фото: svaboda.org

В Брестской области условного противника устраняли с воздуха.

«Радыё Свабода» находится на Ружанском полигоне российско-белорусских военных учений «Запад-2017», где отрабатывается практическое нанесение авиационного удара с применением авиационных средств поражения.

Напомним, 14 сентября официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях задействовано шесть военных полигонов на территории Беларуси, а также участки местности Глубокое и Дретунь в Витебской области.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются