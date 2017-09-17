Видеофакт: На полигоне «Запада-2017» отработали нанесение авиаудара 1 17.09.2017, 17:12

1,264

Фото: svaboda.org

В Брестской области условного противника устраняли с воздуха.

«Радыё Свабода» находится на Ружанском полигоне российско-белорусских военных учений «Запад-2017», где отрабатывается практическое нанесение авиационного удара с применением авиационных средств поражения.

Напомним, 14 сентября официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях задействовано шесть военных полигонов на территории Беларуси, а также участки местности Глубокое и Дретунь в Витебской области.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».