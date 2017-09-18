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Под Мозырем самолет спикировал в сосновый лес

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  • 18.09.2017, 12:16
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Фото: МЧС

На борту находился 49-летний пилот и еще один человек.

В Мозырском районе в лесу совершил вынужденную посадку сверхлегкий самолет Х-32 «Бекас».

Как информирует пресс-служба МЧС, происшествие случилось утром 17 сентября. Самолет совершал полет над Боковским лесничеством (занимался обрызгиванием лесов) и из-за резкого изменения направления ветра был вынужден пойти на посадку в лесу.

В тот момент он был в 15 метрах над деревьями. На борту находился 49-летний пилот и один пассажир, они не пострадали, потребности в медпомощи не имели.

Самолет получил незначительные повреждения фюзеляжа и крыльев. Выясняются причины происшествия. Самолет придется каким-то образом транспортировать с места падения на базу.


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