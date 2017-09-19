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Эстония намерена принять рекордный оборонный бюджет

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  • 19.09.2017, 14:58
Фото: Reuters

В парламенте страны оборону считают важнейшей статьей госрасходов.

В законопроекте о госбюджете Эстонии на 2018 год заложено 528 миллионов евро на оборону. Это рекордный объем военных расходов в истории государства. Об этом заявил министр обороны Юри Луйк во вторник, 19 сентября. Объем госбюджета Эстонии в будущем году впервые превысит 10 млрд евро, сообщает dw.com.

Накануне обсуждения законопроекта в парламенте министр обороны Эстонии Юри Луйк подчеркнул, что "в Эстонии правит политический консенсус относительно того, что финансирование государственной обороны является приоритетом". На развитие внутренних вооруженных сил предусматривается 490 млн евро.

Приоритетными станут закупки оборудования для разведывательного батальона, вооружение и информационное оснащение армии. Еще 20 млн евро выделят на боеприпасы. Кроме того, Эстония планирует создать инфраструктуру для войск союзников, на это будет выделено 12 млн евро. Еще 6 млн евро потребуется на прием союзников.

Эстонский парламент рассмотрит проект закона о госбюджете 27 сентября.


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