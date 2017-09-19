Александр Глеб: Нужно поддерживать своих соотечественников и гордиться ими 19.09.2017, 17:07

Александр Глеб

Белорусский футболист рассказал о своих жизненных принципах.

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Барселоны" белорус Александр Глеб поддержал главного тренера "Халл Сити" (Англия, Д2) россиянина Леонида Слуцкого. Ранее экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал Слуцкого, заявив, что он не отвечает уровню чемпион-лиги. Под руководством Слуцкого "Халл" после восьми туров занимает 17-е место в турнирной таблице из 24 команд, пишет pressball.by.

— Конечно, Андрей Канчельскис в прошлом был очень хорошим футболистом, но я не думаю, что критиковать Слуцкого сейчас — правильно, — приводит слова Глеба sport-express.ru. — У россиян, как и у белорусов, на уровне ментальности есть такая привычка. Нужно, наоборот, поддерживать своих соотечественников и гордиться ими. Я не одобряю подобные критические высказывания.

Когда в команде сменяется так много футболистов, это всегда непросто. Я никогда не был тренером, но могу с уверенностью сказать это с позиции игрока. Даже когда из клуба уходит несколько человек, уже очень сложно. А тут что на вход, что на выход — больше десяти футболистов. Безусловно, это стресс, и нужно время, чтобы команда сыгралась и наладила потерянные связи. Тем более Слуцкий никогда не работал за рубежом. Ему нужно собрать команду, на которую он будет рассчитывать и вокруг которой будет строиться вся игра. Это небыстрый процесс.

Судьба Слуцкого в "Халле" только в руках руководства клуба. Очень хотелось бы, чтобы ему дали как можно больше времени. Думаю, чтобы полностью адаптироваться и сколотить боевой коллектив, необходимо около двух сезонов. Но дадут ли Слуцкому столько времени? Он — сильный специалист, который проходит новый этап в карьере, и не хотелось бы, чтобы в ходе дебютного сезона в Англии его уволили. В любом случае сейчас Слуцкий получает бесценный опыт.