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Экс-участник КВН рассказал о запрете номеров про президентов

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  • 19.09.2017, 20:35
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Дмитрий Колчин

В телевизионной юмористической игре больше нет авторов, которые пишут такие номера.

Бывший участник КВН Дмитрий Колчин в интервью YouTube-каналу Wanna Banana сказал, что в КВН существует запрет на номера и сценки про президентов, сообщает gazeta.ru.

По его словам, в КВН больше нет авторов, которые пишут такие номера.

«Никто не пишет такой номер — встреча президента Путина с президентом Казахстана. Его никогда не будет в эфире», — отметил Колчин.

Он пояснил, что «спустя много-много лет» подобные номера начали появляться, но «обязательно комплиментарные, обязательно поклонение».

В пресс-службе КВН опровергли информацию о том, что в передаче существует запрет на номера и сценки про президентов.

Дмитрий Колчин — бывший лидер команды КВН «СОК», бывший редактор Высшей лиги КВН.


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