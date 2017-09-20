закрыть
20 сентября 2017, среда, 14:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Ребята, не гонитесь за деньгами, гонитесь за кармой»

8
  • 20.09.2017, 10:59
  • 11,161

Индус, 20 лет ведущий бизнес в Беларуси, рассказал о жадности и карме.

Бикашу Нахару 55. Выходец из уважаемой индийской семьи, когда-то он приехал в Минск учиться на инженера, но задержался здесь почти на 30 лет. Свой бизнес в нашей стране индиец ведет вот уже два десятилетия, несмотря на девальвации, кризисы и ухудшение инвестклимата. Обо всем этом он говорит просто: жить в Беларуси — это его предназначение. И, улыбаясь, каждый понедельник и вторник готовит еду для посетителей своего кафе.

«Как вы пообедали, вкусно?» — худощавый темноволосый мужчина то и дело подходит к гостям своего бистро «Ом Намо». Не первые посетители отмечают в отзывах, что сам владелец периодически появляется в зале и общается с клиентами. Иногда он принимает заказы и убирает столики, пишет onliner.by.

— Для меня не проблема подменить работников, иногда я так и делаю: обслуживаю посетителей, мою посуду, выношу мусор, разгружаю товар, — признается позже Бикаш. — Это ведь служение людям — что в нем зазорного?

Вегетарианское кафе «Ом Намо» открылось в апреле этого года. Это третье занятие Бикаша после преподавания йоги и торговли специями на Комаровке.

«Брат моего отца был министром в Индии, в честь папы и дяди названы улицы»

Бикаш Нахар — 9-й из 11 детей в семье. «Я девятка» — улыбается он и ведет журналистов на экскурсию по своему заведению.

— Папа у меня — врач, а мама — философ, — попутно рассказывает свою семейную историю Бикаш. — Она окончила философский факультет, но дальше не смогла никуда устроиться. Папа хорошо зарабатывал и смог обеспечивать семью.

Мы вообще королевская семья, дальние родственники одного из индийских королей. Старший брат моего отца на протяжении 26 лет был министром в Индии. Сам папа — очень почетный человек. В честь папы и дяди у нас в Калькутте названы улицы.

Первые два образования Бикаш получил в Индии. И если на химика он отучился успешно, то психологию бросил на четвертом курсе. Решил отправиться на учебу за границу — в СССР. Говорит, очень хотел выучить русский. На дворе стоял 1986 год.

— Правда, сразу я попал не в Беларусь, а в Грузию, в Тбилиси, где учился на подготовительных курсах, — вспоминает Бикаш. — Климат там отличный, но на русском языке люди говорили мало. Я понял, что это не мое.

В декабре того же 1986-го индийца перенаправили в Беларусь: мол, русского языка у нас в стране было больше, чем в Грузии.

— Помню, что было очень холодно. Представьте, у нас не случалось даже +10, температура всегда была выше. А тут −30. Это серьезная заявка. Но ничего, привык, — смеется мужчина. — Учился я в Белорусском политехническом институте (сейчас БНТУ) на механико-технологическом факультете. Мы жили в общежитии по Ленинскому проспекту (сейчас проспект Независимости), 67. Специальность мне нравилась, особенно химия металлов. Поэтому учился неплохо и получил диплом инженера-металловеда.

«Первое мое рабочее место в Беларуси — подшипниковый завод»

В студенческие времена у Бикаша случилась любовь. С будущей женой Екатериной его познакомил друг. Сказал: «Есть у меня одна знакомая, которая увлечена Индией, тебе нужно срочно с ней познакомиться». Бикаш решил, что все равно нужно учить русский, и согласился. Постепенно дружба переросла в любовь. Екатерина родила Бикашу двух дочек — Аниту и Полину.

— Первое мое рабочее место в Беларуси — подшипниковый завод, — вспоминает Бикаш. — Не скажу, что мне там понравилось. Мастер был не очень, ему было не особо важно, сколько заказов и так далее. Мне было сложно работать: были ночные смены, сильно уставал психологически. В общем, ушел я.

То были лихие девяностые. Работу найти было не так-то и просто. Бикаш работал переводчиком (он знает шесть языков, и его до сих пор привлекают для работы в судах, если нужно), потом трудился в «Белмаркете», затем — в белорусско-корейской фирме «Мастра».

— После такого опыта пришел к выводу: нужно открывать что-то свое, — вспоминает он. — Мы с друзьями начали с Москвы: открыли там точки по продаже чая, кофе, зубной пасты и других товаров из Индии. Наладили прямые поставки. Бизнес у нас был мелкий. А потом появился и магазин на Комаровке.

Прошло 20 лет, у Бикаша появились белорусский паспорт и внучка Варвара. Но в Индию он летать не перестал: говорит, теперь у него две родины.

«Пользоваться авторитетом отца было бы неправильно»

Бикаш мог бы вернуться к себе на родину, спокойно пользоваться авторитетом своей семьи и жить вполне благополучно. Но такой вариант он даже не рассматривал. Во-первых, в Беларуси была его любимая Катюша. Во-вторых, он очень хотел добиться всего сам.

— Я очень горжусь своим папой. Мне до него еще расти и расти, — объясняет Бикаш. — Но пользоваться его авторитетом было бы неправильно. Поэтому я добивался всего сам. Сначала были курсы йоги, потом добавилась точка на Комаровке, теперь вот — кафе.

Название «Ом Намо» переводится как «Приветствие без насилия». Идея вегетарианского бистро родилась у преподавателя йоги и торговца специями давно. Долгое время Бикаш преподавал на курсах вегетарианской кухни, там же разработал множество рецептов. Оставалось найти помещение, нанять людей — и запуститься.

— Помещение нашлось чудом. Раньше здесь был бар «Базаар». Он, как вы знаете, закрылся. И мы случайно столкнулись с владельцем этих площадей. Хотя, конечно, случайностей не бывает, — улыбается Бикаш. — Дочки — а они обе работают у меня официантками — продумали дизайн и интерьеры, сделали эскизы для художников. Нашлись повара, персонал — и мы открылись. Значит, такова карма, такова воля.

Владелец заведения ведет журналистов на кухню, где жарятся джелеби — индийские сладости-спиральки из нутовой муки. Кроме Бикаша, здесь работают еще двое индийских поваров и один белорус. Они пекут индийские лепешки наан и чапати, готовят пирожки самоса и еще десятки различных блюд. Дважды в неделю Бикаш сам готовит для посетителей. Обычно это понедельник и вторник. На этот раз он делает дал — пряный суп-пюре из разваренных бобовых.

— Продукты мы используем в основном белорусские — они хорошие, к слову. Если нет каких-то ингредиентов типа нутовой муки или специй, везем из Индии, — Бикаш ловко помешивает суп. — Мы не используем усилителей вкуса, различных добавок, стараемся делать натуральную еду. Так даже дети из соседней школы идут, берут коктейль и сладости и бегут по своим делам. А я радуюсь.

На барной стойке журналисты замечают кеги с пивом. Бикаш говорит, что продажа алкоголя — вынужденная мера. Раньше в бистро его не было — до того момента, как посетители не стали приносить свой алкоголь на дни рождения и корпоративы.

— Так мы хоть можем контролировать количество алкоголя, которое выпьет наш клиент, и если видим, что ему уже хватит, больше не наливаем, — объясняет владелец.

«Я долго шел к тому, чтобы деньги не стояли на первом месте»

В кафе подают десятки национальных индийских блюд по сравнительно низким ценам. К примеру, большой сет из индийских блюд на 800 граммов стоит 10 рублей, паниры — от 3,5 до 6 рублей, самоса — 4 рубля, молочный чай — 1,5 рубля. Бикаш говорит, что в эти цены уже заложена средняя прибыль, аренда и другие платежи. Получать от кафе баснословные барыши он не собирается.

— О чем говорит моя ценовая политика? О том, что я открывал это кафе и ставил на первое место далеко не деньги. Я бы мог установить такую цену, какую захочу, ведь белорусское государство же не запрещает мне выставлять ценник не 1,5, а 5 рублей? — рассуждает владелец бистро уже за чаем. Оказывается, у него есть свой — довольно необычный — взгляд на вещи, своеобразная идеология бизнеса.

— Ведь почему люди ставят такие большие ценники? Они открываются — и сразу взвинчивают цены, потому что вложили в кафе или ресторан много денег и хотят быстрее их отбить, — рассуждает Бикаш. — Когда есть такое, значит, ты обманываешь посетителей. А если ты работаешь без обмана, то не жди, что твой бизнес быстро окупится. Вложил деньги — и потихоньку работай, а иначе не вкладывай. Потому что грабить ты не имеешь права.

Неважно, в каком государстве ты живешь, белорусский или индийский флаг там висит. Какая разница, я брата буду обманывать или любого другого человека?

Нужно создать такой уют, чтобы человек пришел, глаза и рот открыл — и обалдел. Вот такая отдача — это правильный бизнес. Потому что я знаю: этот человек будет приходить ко мне постоянно и железно (я уже штамп на нем поставил своим сервисом). И такой клиент не даст тебе умереть. Поэтому у нас такая ценовая политика, чтобы прийти поесть мог каждый.

Бикаш говорит, что к этой мысли пришел сразу же, как только начал бизнес. Занимаясь йогой, изучая различные духовные практики, он сделал вывод: нужно служить другим и ставить перед собой задачу угодить богу, а не людям.

— Самое большое государство — это божье государство, — объясняет мужчина. — А бог говорил: «Если ты заботишься о других, то я забочусь о тебе».

Так никаких проблем нет: я забочусь о других, а обо мне — он.

Ко мне сюда люди приходят, едят, мы создаем домашний уют. Они уходят довольные и счастливые. И я знаю, что выполнил работу бога, а он выполнит свою по отношению ко мне.

«Говорят, мол, вот в Беларуси кризис, а во Франции и США — нет. Но это иллюзия»

От слова «кризис» Бикаш и вовсе отмахивается. Он пережил их все вместе с белорусами и считает, что «кризис» — это просто придуманный термин.

— Ребята, никогда не стоит бегать за деньгами, нужно за кармой бегать, — советует Бикаш. — Когда человек заботится о карме, то деньги никуда не денутся, они тоже придут. По-другому и быть не может. В Индии Вишну — это бог кармы, а его жена Лакшми — это богиня денег. Где будет муж, там и жена. А что касается кризисов, то такого нет. Фантастика в том, что это просто придуманные слова. Неважно, в Беларуси ли, во Франции или в Америке — все зависит от того, что ты делаешь и как живешь. Говорят, мол, вот в Беларуси кризис, а во Франции и США — нет. Но это иллюзия, очень большая иллюзия.

Вот лично мне не нужны десятки костюмов и рубашек, телефонов и других гаджетов. У меня нет водительских прав и автомобиля. По сути, человеку в принципе не так уж много и нужно. Тем более что бог дал все с рождения: две руки, две ноги, глаза, уши, сердце. Бог дал человеку кучу счастья, показал: мол, вот, живи и радуйся этой жизни, прощай и отдавай другим людям. Тебе никто не говорит отдать все деньги — отдай хотя бы часть любви, часть отношения. И тогда не будут возникать вопросы с кризисом, недовольство, неуверенность — это все уйдет. Возьми да съезди в детский дом, необязательно с деньгами или подарками — просто погоняй балду с ребятами. Это не сложно и не затратно, зато таким образом ты выполнишь волю бога.

Бикаш говорит, что каждое утро просыпается со словами «Сегодня я никого оскорблять и унижать не буду». И старается поблагодарить мир за все.

— На своих курсах йоги я говорю, что с утра стоит благодарить. Я, к примеру, благодарю землю за то, что по ней хожу: ей больно, а она меня терпит и держит, — объясняет Бикаш. — Я благодарю своих маму и папу за то, что они дали мне жизнь, дали возможность чувствовать и ощущать. Спасибо всем учителям, которые меня учили. Да, может быть, у них была жесткая методика и что-то было не так, но все равно мое почтение им должно быть. Спасибо Всевышнему за то, что он мне дал. Со всем этим мне нечего бояться.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются