«Ребята, не гонитесь за деньгами, гонитесь за кармой» 8 20.09.2017, 10:59

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Индус, 20 лет ведущий бизнес в Беларуси, рассказал о жадности и карме.

Бикашу Нахару 55. Выходец из уважаемой индийской семьи, когда-то он приехал в Минск учиться на инженера, но задержался здесь почти на 30 лет. Свой бизнес в нашей стране индиец ведет вот уже два десятилетия, несмотря на девальвации, кризисы и ухудшение инвестклимата. Обо всем этом он говорит просто: жить в Беларуси — это его предназначение. И, улыбаясь, каждый понедельник и вторник готовит еду для посетителей своего кафе.

«Как вы пообедали, вкусно?» — худощавый темноволосый мужчина то и дело подходит к гостям своего бистро «Ом Намо». Не первые посетители отмечают в отзывах, что сам владелец периодически появляется в зале и общается с клиентами. Иногда он принимает заказы и убирает столики, пишет onliner.by.

— Для меня не проблема подменить работников, иногда я так и делаю: обслуживаю посетителей, мою посуду, выношу мусор, разгружаю товар, — признается позже Бикаш. — Это ведь служение людям — что в нем зазорного?

Вегетарианское кафе «Ом Намо» открылось в апреле этого года. Это третье занятие Бикаша после преподавания йоги и торговли специями на Комаровке.

«Брат моего отца был министром в Индии, в честь папы и дяди названы улицы»

Бикаш Нахар — 9-й из 11 детей в семье. «Я девятка» — улыбается он и ведет журналистов на экскурсию по своему заведению.

— Папа у меня — врач, а мама — философ, — попутно рассказывает свою семейную историю Бикаш. — Она окончила философский факультет, но дальше не смогла никуда устроиться. Папа хорошо зарабатывал и смог обеспечивать семью.

Мы вообще королевская семья, дальние родственники одного из индийских королей. Старший брат моего отца на протяжении 26 лет был министром в Индии. Сам папа — очень почетный человек. В честь папы и дяди у нас в Калькутте названы улицы.

Первые два образования Бикаш получил в Индии. И если на химика он отучился успешно, то психологию бросил на четвертом курсе. Решил отправиться на учебу за границу — в СССР. Говорит, очень хотел выучить русский. На дворе стоял 1986 год.

— Правда, сразу я попал не в Беларусь, а в Грузию, в Тбилиси, где учился на подготовительных курсах, — вспоминает Бикаш. — Климат там отличный, но на русском языке люди говорили мало. Я понял, что это не мое.

В декабре того же 1986-го индийца перенаправили в Беларусь: мол, русского языка у нас в стране было больше, чем в Грузии.

— Помню, что было очень холодно. Представьте, у нас не случалось даже +10, температура всегда была выше. А тут −30. Это серьезная заявка. Но ничего, привык, — смеется мужчина. — Учился я в Белорусском политехническом институте (сейчас БНТУ) на механико-технологическом факультете. Мы жили в общежитии по Ленинскому проспекту (сейчас проспект Независимости), 67. Специальность мне нравилась, особенно химия металлов. Поэтому учился неплохо и получил диплом инженера-металловеда.

«Первое мое рабочее место в Беларуси — подшипниковый завод»

В студенческие времена у Бикаша случилась любовь. С будущей женой Екатериной его познакомил друг. Сказал: «Есть у меня одна знакомая, которая увлечена Индией, тебе нужно срочно с ней познакомиться». Бикаш решил, что все равно нужно учить русский, и согласился. Постепенно дружба переросла в любовь. Екатерина родила Бикашу двух дочек — Аниту и Полину.

— Первое мое рабочее место в Беларуси — подшипниковый завод, — вспоминает Бикаш. — Не скажу, что мне там понравилось. Мастер был не очень, ему было не особо важно, сколько заказов и так далее. Мне было сложно работать: были ночные смены, сильно уставал психологически. В общем, ушел я.

То были лихие девяностые. Работу найти было не так-то и просто. Бикаш работал переводчиком (он знает шесть языков, и его до сих пор привлекают для работы в судах, если нужно), потом трудился в «Белмаркете», затем — в белорусско-корейской фирме «Мастра».

— После такого опыта пришел к выводу: нужно открывать что-то свое, — вспоминает он. — Мы с друзьями начали с Москвы: открыли там точки по продаже чая, кофе, зубной пасты и других товаров из Индии. Наладили прямые поставки. Бизнес у нас был мелкий. А потом появился и магазин на Комаровке.

Прошло 20 лет, у Бикаша появились белорусский паспорт и внучка Варвара. Но в Индию он летать не перестал: говорит, теперь у него две родины.

«Пользоваться авторитетом отца было бы неправильно»

Бикаш мог бы вернуться к себе на родину, спокойно пользоваться авторитетом своей семьи и жить вполне благополучно. Но такой вариант он даже не рассматривал. Во-первых, в Беларуси была его любимая Катюша. Во-вторых, он очень хотел добиться всего сам.

— Я очень горжусь своим папой. Мне до него еще расти и расти, — объясняет Бикаш. — Но пользоваться его авторитетом было бы неправильно. Поэтому я добивался всего сам. Сначала были курсы йоги, потом добавилась точка на Комаровке, теперь вот — кафе.

Название «Ом Намо» переводится как «Приветствие без насилия». Идея вегетарианского бистро родилась у преподавателя йоги и торговца специями давно. Долгое время Бикаш преподавал на курсах вегетарианской кухни, там же разработал множество рецептов. Оставалось найти помещение, нанять людей — и запуститься.

— Помещение нашлось чудом. Раньше здесь был бар «Базаар». Он, как вы знаете, закрылся. И мы случайно столкнулись с владельцем этих площадей. Хотя, конечно, случайностей не бывает, — улыбается Бикаш. — Дочки — а они обе работают у меня официантками — продумали дизайн и интерьеры, сделали эскизы для художников. Нашлись повара, персонал — и мы открылись. Значит, такова карма, такова воля.

Владелец заведения ведет журналистов на кухню, где жарятся джелеби — индийские сладости-спиральки из нутовой муки. Кроме Бикаша, здесь работают еще двое индийских поваров и один белорус. Они пекут индийские лепешки наан и чапати, готовят пирожки самоса и еще десятки различных блюд. Дважды в неделю Бикаш сам готовит для посетителей. Обычно это понедельник и вторник. На этот раз он делает дал — пряный суп-пюре из разваренных бобовых.

— Продукты мы используем в основном белорусские — они хорошие, к слову. Если нет каких-то ингредиентов типа нутовой муки или специй, везем из Индии, — Бикаш ловко помешивает суп. — Мы не используем усилителей вкуса, различных добавок, стараемся делать натуральную еду. Так даже дети из соседней школы идут, берут коктейль и сладости и бегут по своим делам. А я радуюсь.

На барной стойке журналисты замечают кеги с пивом. Бикаш говорит, что продажа алкоголя — вынужденная мера. Раньше в бистро его не было — до того момента, как посетители не стали приносить свой алкоголь на дни рождения и корпоративы.

— Так мы хоть можем контролировать количество алкоголя, которое выпьет наш клиент, и если видим, что ему уже хватит, больше не наливаем, — объясняет владелец.

«Я долго шел к тому, чтобы деньги не стояли на первом месте»

В кафе подают десятки национальных индийских блюд по сравнительно низким ценам. К примеру, большой сет из индийских блюд на 800 граммов стоит 10 рублей, паниры — от 3,5 до 6 рублей, самоса — 4 рубля, молочный чай — 1,5 рубля. Бикаш говорит, что в эти цены уже заложена средняя прибыль, аренда и другие платежи. Получать от кафе баснословные барыши он не собирается.

— О чем говорит моя ценовая политика? О том, что я открывал это кафе и ставил на первое место далеко не деньги. Я бы мог установить такую цену, какую захочу, ведь белорусское государство же не запрещает мне выставлять ценник не 1,5, а 5 рублей? — рассуждает владелец бистро уже за чаем. Оказывается, у него есть свой — довольно необычный — взгляд на вещи, своеобразная идеология бизнеса.

— Ведь почему люди ставят такие большие ценники? Они открываются — и сразу взвинчивают цены, потому что вложили в кафе или ресторан много денег и хотят быстрее их отбить, — рассуждает Бикаш. — Когда есть такое, значит, ты обманываешь посетителей. А если ты работаешь без обмана, то не жди, что твой бизнес быстро окупится. Вложил деньги — и потихоньку работай, а иначе не вкладывай. Потому что грабить ты не имеешь права.

Неважно, в каком государстве ты живешь, белорусский или индийский флаг там висит. Какая разница, я брата буду обманывать или любого другого человека?

Нужно создать такой уют, чтобы человек пришел, глаза и рот открыл — и обалдел. Вот такая отдача — это правильный бизнес. Потому что я знаю: этот человек будет приходить ко мне постоянно и железно (я уже штамп на нем поставил своим сервисом). И такой клиент не даст тебе умереть. Поэтому у нас такая ценовая политика, чтобы прийти поесть мог каждый.

Бикаш говорит, что к этой мысли пришел сразу же, как только начал бизнес. Занимаясь йогой, изучая различные духовные практики, он сделал вывод: нужно служить другим и ставить перед собой задачу угодить богу, а не людям.

— Самое большое государство — это божье государство, — объясняет мужчина. — А бог говорил: «Если ты заботишься о других, то я забочусь о тебе».

Так никаких проблем нет: я забочусь о других, а обо мне — он.

Ко мне сюда люди приходят, едят, мы создаем домашний уют. Они уходят довольные и счастливые. И я знаю, что выполнил работу бога, а он выполнит свою по отношению ко мне.

«Говорят, мол, вот в Беларуси кризис, а во Франции и США — нет. Но это иллюзия»

От слова «кризис» Бикаш и вовсе отмахивается. Он пережил их все вместе с белорусами и считает, что «кризис» — это просто придуманный термин.

— Ребята, никогда не стоит бегать за деньгами, нужно за кармой бегать, — советует Бикаш. — Когда человек заботится о карме, то деньги никуда не денутся, они тоже придут. По-другому и быть не может. В Индии Вишну — это бог кармы, а его жена Лакшми — это богиня денег. Где будет муж, там и жена. А что касается кризисов, то такого нет. Фантастика в том, что это просто придуманные слова. Неважно, в Беларуси ли, во Франции или в Америке — все зависит от того, что ты делаешь и как живешь. Говорят, мол, вот в Беларуси кризис, а во Франции и США — нет. Но это иллюзия, очень большая иллюзия.

Вот лично мне не нужны десятки костюмов и рубашек, телефонов и других гаджетов. У меня нет водительских прав и автомобиля. По сути, человеку в принципе не так уж много и нужно. Тем более что бог дал все с рождения: две руки, две ноги, глаза, уши, сердце. Бог дал человеку кучу счастья, показал: мол, вот, живи и радуйся этой жизни, прощай и отдавай другим людям. Тебе никто не говорит отдать все деньги — отдай хотя бы часть любви, часть отношения. И тогда не будут возникать вопросы с кризисом, недовольство, неуверенность — это все уйдет. Возьми да съезди в детский дом, необязательно с деньгами или подарками — просто погоняй балду с ребятами. Это не сложно и не затратно, зато таким образом ты выполнишь волю бога.

Бикаш говорит, что каждое утро просыпается со словами «Сегодня я никого оскорблять и унижать не буду». И старается поблагодарить мир за все.

— На своих курсах йоги я говорю, что с утра стоит благодарить. Я, к примеру, благодарю землю за то, что по ней хожу: ей больно, а она меня терпит и держит, — объясняет Бикаш. — Я благодарю своих маму и папу за то, что они дали мне жизнь, дали возможность чувствовать и ощущать. Спасибо всем учителям, которые меня учили. Да, может быть, у них была жесткая методика и что-то было не так, но все равно мое почтение им должно быть. Спасибо Всевышнему за то, что он мне дал. Со всем этим мне нечего бояться.