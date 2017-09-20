закрыть
20 сентября 2017, среда, 21:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как евреи оставались евреями в годы СССР

3
  • 20.09.2017, 19:30
  • 3,144

Тяжелыми для еврейского сообщества были и 1981-86-е годы.

Своими воспоминаниями о том, как жилось евреям в советские времена, как удалось пронести свою культуру и религию через запреты и гонения, поделился с bobruisk.ru Олег Красный, глава Бобруйской городской еврейской общины.

С 20 по 22 сентября евреи празднуют 5778-й Новый год. Праздник носит название Рош Ха-Шана. У евреев есть поверье – в этот праздник каждый должен услышать звук бараньего рога – шофара – и все в жизни сложится так, как нужно. В шофар трубят утром, в самом начале празднования. Еврейский Новый год также невозможно представить без душевных посиделок за столом, подарков и целого набора традиционных кошерных блюд.

Олег Красный

МАЦА

«Несмотря на то, что за выпечку мацы (традиционной еврейской лепешки из муки и воды) могли даже отдать под суд (за незаконную предпринимательскую и религиозную деятельность, были такие статьи), в советские годы в Бобруйске продолжали выпекать мацу на Песах.

Маца выпекалась не в каждом еврейском доме отдельно, а, так сказать, под заказ, поскольку требовалась специальная печь. И так было безопаснее для всех.

Существовала целая схема, «цепочка». Сначала собирали деньги, после чего люди, выпекавшие мацу у себя дома под большим секретом, покупали муку. Конечно же – у надежного и проверенного поставщика. После этого мацу пекли. Во время выпечки у дома всегда стояли «дежурные», чтобы предупредить людей в случае опасности. Самым опасным был вопрос доставки уже готовых лепешек клиентам. Поскольку, как и сейчас, детей до 14 лет не привлекали к уголовной ответственности, то разносом занимались именно они. Был список адресов, его необходимо было запомнить, поскольку в случае задержания список на бумаге являлся бы уликой. Мацу переносили в сумках-наволочках и отдавали тому, кто открыл дверь по стуку, без каких-либо вопросов и лишних слов. В случае поимки необходимо было бросить все, заплакать и кричать: «Это не мое, дяденька, отпустите!» и т.д.».

КНИГИ

«В то время в Беларуси невозможно было найти ни религиозных еврейских книг, ни даже простых календарей с национальными праздниками. Их приходилось доставлять в режиме строжайшей конспирации из Москвы, поездом.

Тот, кто отправлялся в Москву за литературой, приобретал плацкартный или купейный билет, обязательно – нижнее место, поскольку важным было багажное пространство под полкой.

В Москве человек с нужными книгами уже ожидал. Он сам загружал книги в багажное пространство, оно сразу же закрывалось полкой, застилалось постельное белье, посыльный занимал свое нижнее место (ложился) и так ехал обратно в Беларусь. Причем, посыльные с книгами каждый раз были разные».

ИНСТИТУТ

«С определенной долей горечи вспоминается, как из-за национальности не удалось поступить в Киевское высшее зенитно-ракетное училище. До меня вся семья наша была военной, и когда встал вопрос о том, куда же поступать, не было даже сомнений – решено было продолжать династию. Однако хорошие оценки в школе не помогли. На последнем по счету вступительном экзамене (остальные, к слову, был сданы на «отлично») преподаватель физики, извиняясь, показал мне уже готовый список тех, кому велено было поставить «двойку». Сейчас это вспоминается как абсурдное явление эпохи, со смехом, а тогда это было большим ударом. Все-таки оба деда прошли войну, получилось, что на мне династия прервалась.

После пережитого продолжать образование решено было в Белорусском институте инженеров железнодорожного транспорта».

ТАНЦЫ

«В студенческие годы я участвовал в самодеятельности, занимался в университетском ансамбле народного танца. Ансамбль был известен не только в Беларуси, но и за ее пределами. Мы почти каждый год ездили с выступлениями и к морякам Балтийского флота, и в Звездный городок. Одним из самых знаменитых был, конечно же, русский народный танец. Я был не единственный еврей в ансамбле, и как-то мы попросили своего хореографа поставить еврейский народный танец. Когда дело дошло до реализации, оказалось, что преподаватель подготовил… молдавский танец. На логичный вопрос, почему, тот ответил: «Ну что мог, ребята».

Кстати, именно на мои студенческие годы пришлось начало «подпольной» деятельности по сохранению еврейской культуры. Существовала группа студентов, которые помогали перевозить и распространять книги на еврейском языке. Конечно же, некоторые «попадались». Таких студентов тут же отчисляли, иногда устраивали «показательные процессы».

ЭМИГРАЦИЯ

«Тяжелыми для еврейского сообщества были и 1981-86-е годы. Несмотря на то, что фактически менялся государственный строй, и власть проявляла куда больше лояльности, тяжело было пережить массовый отток людей. Многие уезжали в Израиль, и, прощаясь с ними, я понимал, что прощаюсь навсегда.

Чтобы уехать в то время, нужно было получить вызов. Причем, был один нюанс – он обязательно должен был прийти по почте и быть зарегистрированным в почтовом отделении. То есть, о получении вызова автоматически становилось известно многим лицам. Из-за этого были проблемы с трудоустройством. Оставшихся здесь, но получивших вызов евреев не хотели брать на работу, поскольку опасались того, что долго человек не проработает – уедет».

Все это Олег Валерьевич сегодня рассказывает с улыбкой, как забавные истории из жизни. Он признается, что многие трудности, как ни удивительно, помогли ему «сохранить сердце» – не погрязнуть в проблемах, а найти в себе силы быть неравнодушным к людям.


Мнение

Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко
Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!