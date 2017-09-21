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Пять моментов, которые мы ждем от «Динамо» в этом сезоне

  • Вадим Кнырко
  • 21.09.2017, 12:07

«Зубры» еще проявят себя.

Шарангович забрасывает первую шайбу в «Динамо»

19-летний форвард здорово проявил себя на майском чемпионате и в предсезонных спаррингах. На первый взгляд, планка была задрана очень высоко – все ждали прорыва и в КХЛ. Но пока Егору не удается стать молодой звездой клуба. Хотя главное у него имеется – тренерское доверие. Пожалуй, с ходу такого айстайма в «Динамо» не получал ни один молодой талантливый хоккеист. 

Свое первое очко в КХЛ Шарангович набрал достаточно быстро – уже в четвертой игре со «Слованом» отдал голевую передачу. Начинал сезон Егор центрфорвардом, но молодому хоккеисту справляться с ответственной ролью на непростой позиции не всегда получалось – об этом свидетельствует хотя бы процент выигранных вбрасываний (46%). Пару матчей назад Дуайер передвинул Шаранговича на фланг. Быть может, в этом амплуа пойдет лучше. С нетерпением ждем первой шайбы Шаранговича. Думается, это будет эмоциональное событие, особенно, если гол случится на «Минск-Арене». Впрочем, шайбе в ближайшей гостевой серии тоже вряд ли кто-то воспротивится.

Китаров в тройке лучших бомбардиров-белорусов

Хоть бы не сглазить, но Александр Китаров в этом сезоне крутой. Прям очень крутой. Китаров стал полегче, чуть быстрее и сейчас успевает почти везде – от своего лицевого борта до чужого. При этом играет в каждом меньшинстве и нередко выходит на топов соперника. И совсем не играет в пауэрплее. «Герой Магнитогорска».

Прямо сейчас Александр с тремя голами входит в тройку лучших бомбардиров-белорусов минского «Динамо» – после Лисовца и Павловича. Думаю, никто не воспротивится (а иные даже удивятся), если мы обнаружим эту фамилию на том же месте в конце сезона. 

Амброжейчик возвращается в основу

Прошлогодний дубль Амброжейчика в матче с «Медвешчаком» остается его последним залпом в динамовской форме. Вудкрофт в прошлом сезоне досрочно отправил форварда на доработку в Молодечно. После летнего кэмпа у Дуайера хоккеист из Гродно проследовал по тому же маршруту. 

И пока даже в ОЧБ у «Амбро» не получается феерить – 1+2 в 4 матчах. Но уж очень хочется, чтобы этот парень все-таки вернулся в главную команду – импонирует его поведение на льду, действия, скорость. Но вот уже третий сезон по полной зарекомендовать себя в «зубрах» Дмитрий не может. Это еще не катастрофа, но уже звоночек тревожный. Быть может, в этом сезоне что-то поменяется?

Лисовец набирает 30 очков в регулярном чемпионате

Один мой хороший знакомый поставил на то, что Евгений Лисовец продолжит расти в КХЛ и наберет в регулярном сезоне 30 очков. И я его в этом предположении полностью поддерживаю. Начало у Евгения, в общем-то, неплохое, но пока из графика защитник выбивается. Хотя большую часть своих баллов Лисовец набрал в последней домашней серии – есть основание думать, что на белую полосу хоккеист встал вот только что, а в дальнейшем кривая пойдет только вверх. Стреляет оборонец часто и достаточно метко – один из немногих, кто может обострить игру броском от синей линии в большинстве. Вот убрать бы еще косяки с потерями ненужными – цены Лисовцу не будет.

«Динамо» обыграет гранда на «Минск-Арене»

Посленовогодняя победа над СКА и свежая виктория над «Магниткой» – два самых ярких динамовских момента в 2017 году. Хочется, чтобы нечто похожее повторилось. Все-таки победа над условным «Ак Барсом» ценится повыше, нежели рядовые три очка в игре с «Ладой». И эмоций от низвержения фаворита всегда намного больше.

Вадим Кнырко, «Трибуна»


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