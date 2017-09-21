«Фанта» за 45 копеек и телевизор за 750 рублей» 21.09.2017, 12:24

Опубликованы тетради с расходами минской семьи в 1989-1990 годах.

Журналисты The Village нашли общую тетрадь, в которую молодая минская семья в 1989-1990 годах записывала свои доходы и расходы. Сколько можно было заработать на пустых бутылках, почем брали грампластинки и зачем покупали жир, а не подсолнечное масло? Журналисты поговорили с автором дневника и сравнили цены «тогдашние» и «сейчасные».

Тетрадь на 18 листов за 48 копеек производства Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». В нее минская семья с двумя детьми, недавно переехавшая в новую квартиру в Уручье, записывала свои траты и доходы. Дата, сколько денег было утром, что купили, общая сумма расходов. Иногда случались ошибки, тогда рядом с датой стояла пометка «118,65 – должно остаться; факт – 113,57». Чаще всего в списках покупок значатся, конечно, продукты: молоко, хлеб, овощи, яйца, сок и т.д. Журналисты постарались найти самые интересные товары и услуги.

Вкус, знакомый с детства

С первых же строк записей встречается слово «Фанта». Хозяйка тетрадки Наталья рассказывает:

- Советские напитки были дешевле, да и объемом побольше (0,5 л против 0,33 л у «Фанты»). Но они были какие-то приторные, а «Фанта», «Пепси», «Кока-кола» - с приятным острым вкусом; правда, появлялись в продаже они не часто, поэтому брали сразу помногу, с запасом. Также покупали пряные «Байкал» и «Тархун».

Запись за 30 октября 1990 года показывает, что «Фанты» купили на 4,5 рубля, а «Пепси» - на 2,25 руб. Тетрадь фиксирует цены: «Фанта», «Пепси» и «Кока» - 45 КОПЕЕК за бутылку объемом 0,33 л; «Тархун» и «Байкал» стоили те же 45 КОПЕЕК, но уже за пол-литровую бутылку. Бутылка минералки – 30 КОПЕЕК, молока – 24, кефира – 29, пива – 54 КОПЕЙКИ, яблочный сок в 3-литровой банке – 70 КОПЕЕК.

«Фанта» не только сама по себе стоила дороже, но и за пустую бутылку от нее можно было выручить меньше денег: 15 КОПЕЕК против 20 КОПЕЕК у пивной/лимонадной бутылки на пол-литра. Нередко в цене напитка больше половины составляла стоимость пустой бутылки. Сдал пустую тару из-под напитков, молока, сметаны, - получил солидную прибавку к семейному бюджету. Бутылки сдавали часто, и денег получалось порядочно, тетрадь не даст соврать: 3 рубля 30 копеек, 6 РУБ. 70 КОП., 10 РУБЛЕЙ и даже 20 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК за раз!

Сегодня пол-литровая пластиковая бутылка «Фанты» или «Кока-Колы» стоит 95-98 копеек; стеклянными бывают только бутылки на 0,25 л, - и такие бутылки не возьмут в приемном пункте.

«Фанта» не только сама по себе стоила дороже, но и за пустую бутылку от нее можно было выручить меньше денег: 15 копеек против 20 копеек у пивной бутылки

Под датой 14 апреля 1990 значится: «торт – 3,60». Наталья пытается припомнить, что это было:

- Торт «Минский», который все называли «с грибочками», стоил 2 РУБЛЯ 05 КОПЕЕК; торт «с розочками» - 2,39; «Ленинградский» - 3,20. А 3 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК мог стоить или очень дорогой торт вроде «Киевского», или два 500-граммовых вафельных торта ПО РУБЛЬ-ВОСЕМЬДЕСЯТ.

Сегодня килограммовый «Киевский» стоит около 13 рублей, а «Ленинградский» - около 10 рублей за кило (но готовый торт часто весит 700-800 граммов).

Кофе в записях встречается всего три раза за два года, причем цена кажется очень высокой: ОТ 6 ДО 8,40 РУБЛЕЙ. Наталья поясняет:

- Растворимый кофе рижского производства в 200-граммовых жестяных банках появлялся редко и стоил дорого, поэтому и покупали мы его так же редко. В основном пили чай, иногда - какао или ячменный эрзац-кофе.

Если двадцать лет назад на стоимость одной банки кофе можно было купить два-три торта, то сейчас одна из самых дешевых двухсотграммовых баночек стоит около семи рублей, - примерно половина торта.

Очень часто в записях встречается жир.

- Если с «Фантой» и кофе мы шиковали, - смеется Наталья, - то на других продуктах приходилось экономить. Вот и покупали жир: 250-граммовая пачка за 43 или 48 КОПЕЕК, в то время как подсолнечное масло стоило 1 РУБЛЬ 07 КОПЕЕК за 0,7-литровую бутылку. Многие хозяйки в то время жарили еду именно на жире.

В наши дни найти фасованный кулинарный жир непросто – для домашней готовки вместо него предлагают маргарин или спред по цене около 0,9 – 1 рубля за пачку в 200-230 граммов. А подсолнечное масло стоит примерно 2,7 – 3 рубля за литр.

Дети идут в школу

В 1989-м, через год после старшего, в школу пошел младший сын Натальи - Александр. Закупать обновки начали еще зимой, за семь месяцев до первого звонка. В феврале купили школьную форму – она обошлась в 18 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК. Весной прикупили и физкультурную форму: трикотажные кофта и штаны потянули на 4 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК, кеды – еще на 1,8 РУБЛЯ. Заодно потихоньку и прочие одежки справили: шуба – 32 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК, болоньевая куртка – 37 РУБЛЕЙ, сапоги - 13 РУБ., свитер – 8,5 РУБ., брюки – 6,9 РУБ., шорты – 4,2 РУБ., рубашка – 3,9 РУБЛЯ, галстук – 90 КОПЕЕК (его, вспоминает Наталья, дети надевали лишь пару раз – когда в школу приходил фотограф). Когда в первый класс пошел старший сын, на его цветы потратили 1 РУБЛЬ, а годом позже – уже 2,8 РУБЛЯ на двоих.

В грядущем учебном году костюм для мальчиков, по утверждениям производителей, будет стоить 65-70 рублей. В прошлом году, по данным СМИ, полный комплект школьной экипировки обходился в 200 – 365 рублей.

Регулярные платежи

Пока младший сын Натальи ходил в детский сад, за его пребывание там ежемесячно платили по 13 РУБЛЕЙ. Это был садик с 12-часовой сменой: с 7 утра до 7 вечера, хотя многие родители забирали своих детей уже в 17-18 часов, - вспоминает хозяйка. С февраля 2017 года плата за питание в детском саду составляет 2 рубля 94 копейки в день, или 61 рубль 74 копейки в месяц (21 рабочий день).

Пока в квартире не появился телефон, семья по нескольку раз в месяц ходила на переговорный пункт (сейчас там контора выдачи посылок «Белпочты»). Наталья звонила своей маме в Гомельскую область, за каждую минуту связи надо было бросать в таксофон 15 КОПЕЕК. Из записей видно, что разговоры обходились в сумму от 75 копеек до 2 рублей 10 копеек. К праздникам было принято отправлять телеграммы: на день рождения и Новый Год, на 23 февраля и 8 марта. Слово или знак препинания стоили по 3 КОПЕЙКИ, на телеграммы расходовали от 85 копеек до 1,70 рубля. Сейчас звонок по межгороду стоит примерно 2 копейки за минуту, а телеграмма – эта услуга все еще жива – обойдется в 3,2 копейки за слово.

Дома была собственная стиральная машина «Рига-8», но постельное белье сдавали в прачечную. Стирка трех комплектов стоила от 1 до 3 рублей

Дома была собственная стиральная машина «Рига-8», но постельное белье сдавали в прачечную. Стирка трех комплектов стоила ОТ 1 ДО 3 РУБЛЕЙ (в тетради отмечено, что за пару дней до Нового года заплатили за услугу 2 рубля 52 копейки). Цветные метки, которые клеили к белью, дети коллекционировали. Сегодня в минских прачечных 10 кило белья можно постирать за 10 – 25 рублей, отдельно стирка наволочек, простыней и пододеяльников потянет на 1 – 4 рубля за штуку.

Еще одна ежемесячная статья расходов – покупка проездных. Чаще всего брали на два вида – за 3 РУБЛЯ 75 КОПЕЕК КАЖДЫЙ. На трамвае ездили редко, а для поездок в метро покупали жетоны по пятачку. Одна из записей зафиксировала цену на автобус из аэропорта Минск-2: РОВНО ОДИН РУБЛЬ. Сегодня столичный проездной на два наземных вида транспорта стоит 31 рубль 53 копейки, а автобус №300 отвезет в аэропорт за четыре рубля.

Одна из самых удивительных статей расходов – подписка на газеты и журналы: 90 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК. Наталья вспоминает:

- Подписку принимали по месту работы, причем подписывался ты сразу на год, а оплачивать издания можно было раз в квартал, - получалась такая рассрочка. Сослуживцы по велозаводу смотрели на меня с огромным удивлением: при месячной зарплате в 86 рублей все мои подписные квитанции обходились в 90 и более рублей. Я сразу подписывалась на дюжину изданий: газеты «Труд», «Известия», «Вечерний Минск», «Семья»; журналы «Наука и жизнь» и «Вокруг света», «Работница», «Крестьянка» и «Работнiца i сялянка» для себя и «Радио» для мужа; а также газету «Зорька» и журналы «Мурзилка» и «Веселые картинки» для детей. Я бы отказалась от «Известий» или «Труда», но без них невозможно было подписаться на журналы «Вокруг света» и «Наука и жизнь». Нагрузка! - припоминает Наталья характерное для советской торговли слово.

Сейчас невозможно подсчитать стоимость подписки на эти же издания: «Крестьянка» и «Семья» закрылись, а «Труд» и «Веселые картинки» в Беларусь не доставляют. Общая стоимость годовой подписки на оставшиеся из перечисленных газет и журналов составляет 1.087 рублей 76 копеек.

Крупная техника и маленькие радости

Среди сотен записей мы нашли такие, которые иллюстрируют маленькие радости советского человека. «Шампунь: 1,10; духи: 1,70; тушь: 0,55 за брусок; румяна: 5,00». Наталья вспоминает:

- Скорее всего, цена румян – это за две упаковки. Еще помню, что покупала французскую пудру по 8-10 РУБЛЕЙ за коробочку.

А вот записи мужской рукой: «стрижка: 1,96», «пластинка: 2,50», «пластинка: 3,00».

- Муж постоянно покупал пластинки, у нас богатая коллекция. При этом он не гонялся за дорогущими импортными дисками по 50 рублей, но кое-какие редкие пластинки иногда «доставал». Цена в 2,5 – 3 рубля – нормальная цена за долгоиграющую пластинку, возможно – за лицензионную. У нас есть несколько альбомов Beatles, изданных на студии «Мелодия», Pink Floyd, Boney M. И, конечно, Modern Talking; дети постоянно просили включить им «Ёмаха, ёмасо» (You’re My Heart, You’re My Soul).

Несколько раз среди покупок мелькает и бытовая техника. Электромясорубка за 44 РУБЛЯ, миксер за 45 РУБЛЕЙ.

- Эти миксеры было очень сложно достать в магазине, но работники завода имени Ленина, где их выпускали, имели возможность купить «Вихрь» вне очереди. С разницей в несколько месяцев мужу удалось достать две штуки: один себе, второй маме.

Муж постоянно покупал пластинки, у нас богатая коллекция. При этом он не гонялся за дорогущими импортными дисками по 50 рублей, но кое-какие редкие пластинки иногда «доставал»

Электромясорубки «Помощница» и миксеры «Вихрь» завод выпускает до сих пор, - и те, и те можно купить по цене примерно от 70 рублей.

Самая крупная покупка за два года – телевизор за 750 РУБЛЕЙ.

- До этого у нас был черно-белый «Рубин», купленный в комиссионке в 1985-м, - говорит Наталья. – Но, конечно, хотелось иметь цветной, и мы потихоньку копили деньги. Кажется, старый «телек» мы продали, чтобы доложить денег и купить новый. И в марте 1990-го мы его купили – просто огромный.

Это была модель «Горизонт 61 ТЦ-411» с экраном диагональю 61 сантиметр при соотношении сторон 4:3. Сейчас в «горизонтовском» модельном ряду такая диагональ - 24 дюйма - самая маленькая (но уже с соотношением сторон 16:9), телевизор стоит от 300 рублей.

Сорок копеек за выставку достижений

В августе 1990-го читаем: «ВДНХ: 0,40».

- Кажется, мы туда всего раз и ходили, - вспоминает Наталья. – Вероятно, заплатили по 20 копеек за человека, а дети прошли бесплатно. Пока мы бегали изучать холодильники, детей оставили среди радиотехники смотреть мультики по телевизору. Через несколько минут по громкой связи объявляют: «Родители, чьи дети плачут в секции радиотоваров?» Им тогда было семь и восемь с половиной лет, уже большие, - но в таком огромном стеклянном здании они испугались, оказавшись без родителей.

Сегодня внутри ВДНХ уже ничего не испугаешься: ради инвестора из ОАЭ павильон достижений великой страны снесли, а площадку готовят под строительство гостиничного комплекса с рестораном.