Барановичские учителя ответили на крик души белорусской писательницы 2 21.09.2017, 13:28

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Евгения Пастернак

Педагоги рассказали о разных сторонах школьных «реформ» в Беларуси.

Широкий общественный резонанс вызвало открытое письмо в Министерство образования белорусской писательницы Евгении Пастернак, в котором она раскритиковала предложенные в августе реформы образования и выдвинула свои.

Барановичские педагоги рассказали Intex-press, чем хороши и не очень предложения писательницы.

Евгения Пастернак, мама школьницы, предложила несколько нововведений, которые, по ее мнению, могли бы улучшить систему образования и избавить учителей от ненужной работы. Так, Евгения предложила отменить все соревнования между школами, а главным критерием их работы сделать баллы учащихся на ЦТ, «которое давно пора объединить с выпускными экзаменами в 11 классе».

Школьники, по мнению писательницы, должны сами выбирать, какие предметы и на каком уровне изучать, а учителя – выбирать программы и учебники, по которым работать.

О лишнем бумагообороте

С предложением убрать весь лишний бумагооборот, который не касается непосредственно учебной деятельности, барановичские педагоги согласны. По их мнению, такая работа не добавляет навыков преподавания, а времени отнимает много. Владимир Разумович, бывший директор гимназии №3, говорит, что от годового планирования можно отказаться полностью, а текущее – издать и раздать педагогам.

Галине Стрельчик, которая проработала учителем белорусского языка и литературы более 30 лет, это предложение также пришлось по душе:

– Очень много времени у меня отнимала карта воспитанности: сидишь, придумываешь, обманываешь сам себя. А зачем? Эти документы все равно ничего не дают, сдаешь их руководству только для галочки.

О персонализации обучения

Сходятся мнения педагогов и в том, что подход к каждому ученику должен быть индивидуальным: если один ребенок хочет углубленно учить математику, а другой – обществоведение, нужно предоставить им такую возможность. Это простимулирует интерес детей к предметам, говорит Евгения Мороз, учитель математики с 48-летним стажем.

Ее поддерживает Владимир Разумович. По его словам, до 7 класса детям нужно давать не науку, а практические навыки, которые пригодятся в жизни. А уже с 8 класса – ввести профили: дети в этом возрасте могут определиться с предметами, которые им хотелось бы изучать на повышенном уровне.

– Старшеклассникам стоит предложить узкую специализацию, когда они будут изучать 6-7 предметов, но на так, что по окончании школы они будут подготовленными абитуриентами, – говорит Владимир Разумович.

Тогда старшеклассники будут ходить в школу именно за знаниями, а не за оценками, уверен педагог. Поэтому, по его мнению, в школы нужно возвращать репетиторов.

Об критериях работы школы

Также Евгения Пастернак предлагает отменить соревнования между школами. С этим согласна барановичский педагог Евгения Мороз. Она считает, что нельзя сравнивать школы, так как во всех разный контингент учащихся: сильные дети часто уходят в гимназии и лицеи, а что остается обычной школе? Однако делать ЦТ главным критерием работы, по ее мнению, было бы неправильно.

– ЦТ – это такая же палка о двух концах, где даже сами дети поставлены в разные условия: одни занимаются только с учителем, другие еще и с репетитором, а некоторые его сдают вообще методом «тыка», – поясняет Евгения Мороз.

Галина Стрельчик согласна с мнением коллеги: баллы на ЦТ – это результат работы не только школьного учителя.

Об экзаменах и ЦТ

Владимир Разумович считает, что объединение выпускных экзаменов в школе с централизованным тестированием будет только «на руку» нашей системе образования. Его поддерживает Евгения Мороз, которая отмечает, что выпускники и от школьных экзаменов очень устают, а им еще и ЦТ нужно сдавать.

А Галина Стрельчик к этому предложению относится очень настороженно:

– Когда в школах отменили экзамен по литературе, у детей попросту не было стимула ходить на эти уроки, пропал интерес. Так может случиться и с другими предметами.

Она говорит, что вернуть внимание детей к учебе будет крайне сложно. Ведь это зависит не только от желания учителя, но и от детей, которые начнут просто отбывать «обязаловку».

Об учебниках

Вопросы у учителей вызывает и качество новых учебников, а молчат они, по мнению Евгении Мороз, только из-за того, что их самих сделают виноватыми, мол не умеют работать с пособиями. «Министерских работников от школы отделяет 10 дверей», но они пытаются улучшить учебники.

– А что они могут улучшить? Пусть лучше позволят учителям самим выбирать, по каким учебникам и программам им работать, – говорит учительница. – Единственное, нужно определить минимум знаний, который должны дать всем детям по каждому предмету.

Педагоги обсуждают учебники уже десятки лет, говорит Владимир Разумович. Пособия должны составлять учителя, которых любят и понимают дети: «наша беда в том, что в авторские коллективы попадают доктора наук, которые далеки от детской педагогики и психологии».