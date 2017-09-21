закрыть
21 сентября 2017, четверг, 17:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Украине засекретили все решения судов по делу Шеремета

  • 21.09.2017, 14:30
  • 1,887
Павел Шеремет

Полиция Украины ввела меры повышенной безопасности.

Национальная полиция Украины приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с 24 июля 2017 года. Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос "Українських новин".

"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие "Информационные судебные системы") обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", – сказано в нем.

На данный момент из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалены более 200 документов по делу об убийстве Шеремета, отмечает агентство.

В частности, удалены решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства.

В сентябре Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине выражала обеспокоенность отсутствием прогресса в расследовании убийства Шеремета.

"Обеспокоенность вызывает ослабление защиты свободы выражения мысли в СМИ. Прошло более года после убийства журналиста Павла Шеремета, но прогресса в расследовании обстоятельств его смерти нет", – заявила глава миссии в Украине Фиона Фрейзер.

В августе президент Украины Петр Порошенко выступил за привлечение иностранных специалистов в состав следственной группы, которая расследует убийство.

20 июля 2017 года спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что в деле об убийстве журналиста до сих пор нет подозреваемых.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле.

Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке (вместо Притулы), критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации в Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета.

В июне 2017 года председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар сообщала, что в рамках досудебного расследования в деле Шеремета допросили более 3000 человек, в том числе и очевидцев взрыва, а также изъяли видеозаписи с камер наблюдения.


Мнение

Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко
Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!