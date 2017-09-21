«Если придется, то ляжем под трактора» 1 21.09.2017, 14:45

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В Гомеле набирает обороты сопротивление строительству элитного дома вместо зеленой зоны.

Угроза уничтожения нависла над более чем 300 деревьями, множеством кустарников, газоном и клумбами. Сквер, который тянется вдоль центральной гомельской улицы Советской от гостиницы «Турист» до перекрестка с улицей Кожара может заменить шестисекционный элитный жилой дом с огороженным двором, парковками и встроенными банками и магазинами, сообщает homel.greenbelarus.info.

О планах городских властей жильцы прилегающего района узнали совершенно случайно. Один из них обнаружил на сайте администрации Центрального района областного центра неприметное уведомление об общественных обсуждениях. Однако, когда люди глубже вникли в суть того, что предлагалось обсудить, информация повергла их в шок.

О Гомеле в последние годы и так идет слава, как о далеко не самом зеленом городе страны. Насаждений здесь явно недостаточно. Тем более странным выглядит желание властей застроить последние островки зелени вдоль главной городской транспортной артерии – улицы Советской.

Кроме украшения города сквер, который служит естественной преградой выхлопным газам между Советской и жилым микрорайоном, является также излюбленным местом отдыха горожан и детей с прилегающих улиц. Но в прошлом году здесь почему-то убрали скамейки и урны.

Как узнали небезразличные жители, в декабре 2016 года произведена корректировка генплана Гомеля и территорию зеленой зоны между гостиницей «Турист» и перекрестком с Кожара перевели из статуса ландшафтно-рекреационной зоны общего пользования в зону застройки. Причем, когда было общественное обсуждение корректировки генплана, на сообщение о нем никто не обратил внимания, потому что там было указано, что переводится территория просто у гостиницы «Турист».

«Только в декабре 2016 года перевели из зелeной зоны з зону застройки, а в январе 2017-го уже появилась готовая архитектурная концепция, – возмущается жительница дома № 1 по улице Кожара Людмила Семeнова. – Заказчик – УКС Гомельского горисполкома. Неужели застройка нашего сквера не садиком, не больницей, не общежитием, не социальным жильeм, а этим коммерческим элитным домом с огороженным дворовым пространством и шлагбаумом, с двумя парковками на 129 и 300 машиномест улучшит экономическое положение в городе? Складывается ощущение, что кому-то лично очень выгодно, чтобы в этом лакомом месте строились элитные квартиры в ущерб зелeным насаждениям».

Стоит отметить, что, как только у первого подъезда дома № 1 по улице Кожара, примыкающего прямо к предлагаемой стройплощадке, появились журналисты, здесь собралось несколько десятков человек. Люди были возмущены тем, что их ни во что не ставят, а так называемые общественные обсуждения практически засекречены.

«Пожилые люди не сидят на сайтах администрации. Но они смотрят телевизор, читают газеты. Их детям попросту некогда мониторить те же сайты администраций. Они работают, растят своих детей. Если власти хотели узнать мнение жителей, общества – почему не дали описание своих проектов в главные городские СМИ?», – слышится из толпы.

Пожилая женщина принесла написанное от руки заявление с просьбой к активистам передать его в администрацию Центрального района. В заявлении категорическое несогласие с планами застройки сквера. Однако ей объясняют, что для того, чтобы еe мнение было учтено в результатах обсуждения, оно должно иметь веские обоснования. Что в администрации сочтут вескими обоснованиями, остаётся только догадываться.

Встреча активистов, которые хотели рассказать журналистам о проблеме переросла в стихийный митинг. Люди активно подписываются под обращениями в разные инстанции и предлагают дальнейшие шаги по предотвращению уничтожения зелёной зоны.

«Мы специально подсчитали: всего здесь вырубят 330 деревьев. Это не считая сирени, можжевельника казацкого, акации и других кустарников. Здесь растут несколько видов клёна и дуба, ясень, голубая и обыкновенная ели, лиственницы, ивы, берёзы, сумах, можжевельники и туи», – говорит бывшая учительница.

«Мы предлагаем открыть счёт для добровольных взносов на строительство в этом сквере спортивной площадки, детской площадки, установки скамеек, которые отсюда при загадочных обстоятельствах убрали. Каждый заплатит столько, сколько сможет. Но нельзя это рубить, корчевать и здесь строить. В Гомеле достаточно мест, где можно строить элитное жильё», – предлагает одна из местных жительниц.

«Если не получится мирно, мы просто выйдем туда под трактора и ляжем. Я лично со своим мужем – инвалидом по зрению, выйду, поставлю палатку и буду там жить. И пусть нас оттуда разгоняют, уволакивают, но мы не допустим этого варварства», – решительно заявляет ещe одна жительница дома по Кожара, 1 Ирина Маркова, срывая шквал аплодисментов и крики «Правильно! Мы все поддержим! Будем дежурить».

«Я не верю, что те, кто может снести такие деревья и вместо них поставить элитный дом за шлагбаумом, попросту имеют сердце. Больше я не знаю, что сказать», – заключат активистка сопротивления застройке зелeной зоны Людмила Семёнова.

Общественное обсуждение проекта застройки зелeной зоны возле улицы Кожара заканчивается 30 сентября. Жители слабо верят в то, что к их мнению прислушаются. Поэтому готовятся сражаться за своё право на здоровую окружающую среду.